Az orosz-ukrán háború 762. napja – Az ukrán hadsereg taktikát vált: egyre több támadást terveznek Oroszországban

Ukrajna egy lépéssel Oroszország előtt akar járni, ezért változtat az eddigi taktikáján – erről az Ukrán Biztonsági Szolgált (SZBU) vezetője beszélt. Vaszil Maliuk közölte, hogy több hadműveletet terveznek végrehajtani Oroszország területén.

Az ukrán hadsereg taktikát vált: egyre több támadást terveznek Oroszországban / Fotó: AFP

Az SZBU azt is közölte, hogy elsősorban orosz olajfinomítók elleni támadásokra készülnek – erről a Kyiv Independent írt. Az Ukrajinszka Pravda arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg idén március 17-ig összesen 12 orosz olajfinomítóra mért csapást. A portál szerint mélyen Oroszország belső területén levő célpont is volt ezek között.

Ezeket az ukrán támadásokat igazolni látszik, hogy

az oroszországi Szamara régióban március 25-én részlegesen le kellett állítani egy olajfinomító működését, miután állítólag ukrán dróntámadás érte.

Maliuk szerint Oroszországnak még több ilyen támadásra kell felkészülnie, de azt hozzátette, hogy nem csapnak kétszer ugyanoda.

Az SZBU vezetője arról is beszélt, hogy a Krími híd elleni támadás hatalmas siker volt, hiszen az oroszok azóta sem tudnak fegyvereket a frontra szállítani a megrongált átkelőn. A kercsi hídnak is nevezett átkelő közvetlenül kötötte össze Oroszországot a Krím félszigettel, ezért a hadsereg egyik legfontosabb ellátási útvonala volt. A 19 kilométer hosszú hidat a Krím annektálása után, 2014-ben kezdték el építeni, és 2018-ra készült el. Az ukránok többször is megtámadták a hidat, először 2022 októberében, majd valóban súlyos károkat 2023 júliusában tudtak okozni.