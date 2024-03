Az orosz-ukrán háború 763. napja – új célkövető szuperrakétát vetnek be az oroszok

Egy már meglévő eszköz továbbfejlesztésével készítene új szuperrakétát az orosz hadsereg. A Bastion parti védelmi rendszerek által használt orosz P-800 Oniksz szuperszonikus cirkálórakéta új aktív célkövető eszközöket kap, amelyek lehetővé teszik az ukrán szárazföldi célpontok elleni még pontosabb támadásokat – írta a TASZSZ orosz hírügynökség egy orosz védelmi ipari forrására hivatkozva.

Az orosz–ukrán háború egyben hadiipari fejlesztési verseny is

Fotó: Wolfgang Schwan / AFP

A szakember elmondta, hogy az eredetileg hajó elleni rakétáknak tervezett Onikszok az új aktív célkövető eszköznek köszönhetően már rendelkezni fognak azokkal a képességekkel, hogy ne csak tengeri, hanem szárazföldi célpontok ellen is bevethetőek legyen, azokat is könnyedén eltalálják. Egy másik forrás ezzel kapcsolatban azt is elárulta, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan zajlik egy másik projekt is, melynek az a célja, hogy az Oniksz rakétákat az ukrán elektronikai hadviselés eszközeivel szemben immúnissá tegye.

A TASZSZ a fenti információkra vonatkozóan egyelőre hivatalos forrásból nem kapott megerősítést.

A P-800 Oniksz hajó elleni cirkálórakétát, amelyet a fegyverexport során Yakhont néven forgalmaznak, a reutovi székhelyű Gépgyártó Kutatási és Termelési Szövetség tervezte. A rakéta a Bastion partvédelmi rakétarendszereken kívül felszíni hajókról és tengeralattjárókról egyaránt kilőhető. Az eszközt eredetileg hajók és part menti célpontok támadására tervezték, és már jelenleg is rendelkezik a légvédelmi rakéták kikerülésére szolgáló technológiákkal.

Az Oniksz rakétákat az orosz hadsereg korábban már többször bevetette a terroristák szíriai szárazföldi célpontjai elleni csapások során, de az orosz–ukrán háborúban is szerepet kapott már ez a fegyver.