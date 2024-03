Blinken győzködi Netanjahut, hogy mondjon le a rafahi offenzíváról

Az amerikai külügyminiszter megérkezett Tel-Avivba, a politikus az izraeli háború kezdete óta hatodik alkalommal jár a térségben. Antony Blinken azt mondta, hogy alternatívákat akar megosztani a tervezett rafahi offenzívával szemben – számolt be a The Guardian. Blinken Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és a kormányfő hadikabinetével is tárgyal.

Fotó: GettyImages

Netanjahu korábban utasította a hadsereget, hogy dolgozzon ki tervet a civilek kitelepítésére az egyiptomi határon található Rafahból, illetve a Hamász iszlamista terrorszervezet ott megbúvó fegyvereseinek semlegesítésére.

A városban a Gázai övezet más térségeiből a harcok elől elmenekült palesztinok százezrei kerestek menedéket.

Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint a támadási tervvel a Gázai övezet déli csücskén található Rafah ellen a palesztinoknak az övezetből való kiűzése a cél. Az ENSZ szerint vérontáshoz és a gázai övezeti lakosság segélyezésének megszakításához vezethet a rafahi művelet. Martin Griffiths, az ENSZ sürgősségi segélyeinek koordinátora kijelentette, hogy a humanitárius művelet fenntartásához szükség van biztonsági garanciákra, segélyszállítmányokra és személyzeti kapacitásra.