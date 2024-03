Brazília korábbi elnöke két éjszakát töltött a brazil magyar nagykövetségen a múlt hónapban, néhány nappal azután, hogy a szövetségi rendőrség elkobozta az útlevelét, és letartóztatta két korábbi segítőjét puccstervezés gyanújával – közölte Bolsonaro ügyvédje. Arról, hogy Jair Bolsonaro február 12–14-én a magyar nagykövetségen tartózkodott, a The New York Times számolt be először a nagykövetség biztonsági kameráinak felvételei alapján.

Jair Bolsonaro / Fotó: FOTORUA

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy vádat emeltek a volt brazil elnök ellen az ország hatóságai, mivel azzal gyanúsítják, hogy meghamisította az oltási adatait. Bolsonaro ellen több eljárás is folyik, egyebek között puccskísérlettel is gyanúsítják, és korábban a hatóságok az útlevelét is elkobozták. Ráadásul a családja sincs biztonságban, mind a négy fia különböző eljárások célpontja.

A Reuters cikke szerint Bolsonaro ügyvédje, Fabio Wajngarten a közösségi médiában elmondta, hogy az exelnök két napot töltött a magyar nagykövetségen, hogy „kapcsolatot tartson a baráti ország tisztségviselőivel”, és „mindkét nemzet politikai helyzetéről értesüljön”.

Minden más értelmezés, amely túlmutat az itt közölt információkon, egyértelműen kitalált, nem kapcsolódik a valóságához, és a gyakorlatban csak egy újabb álhír

– jelentette ki Wajngarten.

A brazil külügyminisztérium hétfőn este behívta Magyarország nagykövetét, hogy tisztázza Bolsonaro nagykövetségi tartózkodásának okait. A The New York Times szerint Bolsonaro ügyvédje nem kívánta kommentálni a a hírt a lapnak, de a magyar nagykövetség névtelenül nyilatkozó tisztviselője megerősítette a volt elnök vendégül látásának tervét.