Két hónapon belül harmadszor is megbénult Brüsszel belvárosa, miután kedden újabb nagyszabású gazdatüntetés kezdődött az fővárosában – írta a Politico.

Hagyjatok minket élni és dolgozni – követelik a traktoros gazdák / Fotó: Olivier Matthys / EPA / MTI

A megmozdulást, amely várhatóan késő estig fog tartani, a Via Campesina nemzetközi gazdaszervezet, valamint az FJA, az FWA és a FUGEA belga mezőgazdasági csoportok szervezik. Az előző két tüntetéshez hasonlóan most is az európai agrárpolitika, a Mercosurhoz hasonló szabadkereskedelmi megállapodások, valamint az alacsony bérek és támogatások miatt demonstrálnak.

Bár elismerjük, hogy történt némi előrelépés, az európai politikusok még mindig nem adtak megfelelő választ a legfontosabb követeléseinkre: tisztességes munkáért tisztességes jövedelmet és bánásmódot akarunk, nem elnyomó szabályokat

– írták a szakszervezetek közös közleményükben.

A traktorokkal és egyéb munkagépekkel érkező gazdák ismét az európai negyedben, a blokk közgazdasági központjában gyülekeztek, és az utcákat lezárva blokkolták a közlekedést. A rendőri készültség is jelentős, miután a legutóbbi, február 26-i tüntetés erőszakba torkollott, ahol a szalmabálák felgyújtsa és vandalizmus mellett a gazdák a hatóságokkal is összecsaptak.

A demonstrációval párhuzamosan az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsa (Agrifish) is ülésezik, amelyen a tagállamok miniszterei elsősorban az állat- és növényvédelmi szabályok szigorításáról, valamint a geopolitikai feszültségek által befolyásolt európai élelmiszer-ellátás megerősítéséről tárgyalnak. A gazdák követelései nem szerepeltek az előzetes napirenden, ám a tüntetés ezen is változtathat.

Az európai vezetőknek együtt kell működniük azokkal, akik a vacsorát teszik az emberek asztalára. Egyensúlyt kell teremteni a környezetvédelem és a dolgozók jóléte között, mert a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan

– olvasható a Via Campesina közleményében. Szerintük az EU az agrárszektort csak úgy reformálhatja meg, ha az átállás során együttműködik a gazdákkal, és elősegíti az átállást a klímavédelmi technológiákra.