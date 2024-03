Négy gyanúsított jelent meg a moszkvai bíróságon, akiket azzal vádolnak, hogy végrehajtói voltak a Crocus City Hall koncerttermében elkövetett terrortámadásnak. A halálos áldozatok száma 137-re emelkedett, a halottak között három gyermek is van – eddig 62 holttestet azonosítottak. A sebesültek száma 180.

Fotó: MTI

A terroristákat Tádzsikisztán állampolgáraiként azonosították, a vasárnapi tárgyaláson két hónapos előzetes letartóztatásba helyezték őket – írta a The Guardian. A bíróság közzétett egy videót, amelyen a rendőrök láthatók, amint az egyik gyanúsítottat bilincsben hozzák be a tárgyalóterembe, valamint fényképeket is megosztottak, amelyeken ugyanaz a férfi a vádlottak üvegkalitkájában ül. Az egyik gyanúsítottat bekötött szemmel vezették be a tárgyalóterembe, egy másik gyanúsítottat kerekesszékben vittek be a tárgyalóterembe.

A TASZSZ állami hírügynökség szerint Szaidakrami Murodali Racsabalizoda, Dalerdzson Barotovics Mirzojev, Samszidin Fariduni és Muhammadszobir Fajzov néven azonosították az elkövetőket, akiket „egy csoport által elkövetett, egy személy halálát okozó terrortámadás vádjával” vádoltak meg. Mind a négyen bűnösnek vallották magukat.

Korábban, vasárnap az Iszlám Állam új felvételeket tett közzé a támadásról, megerősítve a terrorszervezet azon állítását, hogy a mészárlást ők hajtották végre. A Moszkva mellett történt terrorakció a legtöbb áldozatot követelő támadás volt a kontinensen, amit az Iszlám Állam szervezett meg, és a 2004-es beszlani ostrom óta a legtöbb halálos áldozatot követelő támadás, ami Oroszországban történt.

Az ukrán Pravda beszámolója szerint az orosz biztonsági szolgálatokhoz közel álló orosz Telegram-csatornák egy fotót tettek közzé, amelyen állítólag az látható, ahogy Samszidin Faridunit kihallgatják és áramütéssel kínozzák.

A képen látható, hogy a férfi lehúzott nadrággal a földön fekszik. Állítólag a nemi szervére csatlakoztattak egy eszközt, amelybe elektromos áramot vezettek.

A Gray Zone Telegram-csatorna leírása szerint 80 voltos áramot vezettek a férfibe, akit vízzel is locsoltak a kihallgatás során.

Korábban egy másik gyanúsított, Radzab Alizade kihallgatásáról készült videót tettek közzé propagandacsatornák. A videóban az látható, hogy egy terepszínű ruhás férfi a földön tartja Alizadét, majd

egy késsel levág egy darabot a jobb füléről, és megpróbálja rákényszeríteni az állítólagos terroristát, hogy megegye. Az Ukrainska Pravda etikai okokból nem tette közzé ezeket a fotókat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint ukrán oldalon előkészítették a terroristák határátlépését, az orosz elnök megtorlást ígért.

Putyin egy korábbi szóvivője azt állította, 99 százalékban biztos benne, hogy Ukrajna is érintett a tegnap este elkövetett támadásban. Szergej Markov elmondta, hogy a terroristákat akkor fogták el, amikor megpróbálták átlépni az ukrán határt a Brjanszki területen keresztül, amely Fehéroroszországgal is határos. Szerinte az is alátámasztja állítását, hogy a támadás nem az Iszlám Állam stílusában történt, és Ukrajna korábban is hajtott végre ilyen terrortámadásokat.