Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus elnökjelölt hétfőn megtudhatja, hogy New York állam hogyan kívánja behajtani 457 millió dolláros tartozását egy korábbi üzleti csalás ügyében, még abban az esetben is, ha a Fehér Házba visszatérni kívánó üzletember fellebbez az ítélet ellen – írta meg az AP News.

Donald Trump szeretne visszatérni a Fehér Házba / Fotó: AFP

A polgári peres eljárást a volt elnök ellen Letitia James állami főügyész megnyerte, azonban az ítéletet még nem próbálták meg végrehajtani, mivel a vesztes félnek ilyen esetekben van ideje haladékot kérni a kifizetésre a fellebbviteli bíróságtól. Trump számára ez a határidő hétfőn jár le. Ezt követően James dönthet úgy, hogy több időt ad Trumpnak, erre azonban kicsi az esély. A republikánus elnökjelölt-aspiráns megpróbálta elkerülni, hogy a teljes összegre vonatkozó óvadékot ki kelljen fizetnie azért, hogy a fellebbezés ideje alatt az összeg behajtása ne kezdődjön meg, de a bíróságok eddig nemet mondtak a beadványára.

James még a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy ha Trumpnak nem lesz pénze a fizetésre, akkor megpróbálja lefoglalni a vagyonát, hogy abból legyen biztosítva a megítélt összeg kifizetése.

Az állami főügyész ennek folyamatát eddig nem részletezte, és azt sem fejtette ki, hogy a politikus milyen érdekeltségeinek lefoglalására gondolt. Az amerikai jogrendben a lefoglalása gyakori jogi lehetőség olyan esetekben, amikor valakinek nincs pénze kifizetni a polgári bíróság által kiszabott pénzbüntetést. Donald Trump esetében a lehetséges vagyonelkobzási célpontok között olyan ingatlanok szerepelhetnek, mint a Trump Tower, a repülőgépek, a Wall Street-i irodaház vagy épp a golfpályái.

A főügyész potenciális célpontnak tarthatná a politikus banki és befektetési számláit is. Trump pénteken a közösségi médiában arról számolt be, hogy mintegy 500 millió dollár készpénzzel rendelkezik, azonban ennek nagy részét az elnöki kampányára szeretné fordítani. A republikánus politikus azzal vádolta Letitia Jamest és Arthur Engoront, New York állam bíráját, hogy mindketten demokraták, emiatt el akarják venni a pénzt, hogy azt ne használhassa a kampányra.

James hivatala számára az egyik lehetőség az lenne, hogy a helyi bűnüldöző szervekkel együttműködve lefoglalja a szóban forgó ingatlanokat, majd megpróbálja eladni őket. Trump ingatlanjai esetében azonban ez nem feltétlenül lenne járható út, hiszen ilyen nagyságrendű és értékű vagyontárgyakra nem lehet egyik napról a másikra vevőt találni.

A volt elnök adóssága még abból a hónapokig tartó polgári perből ered, amelyet tavaly ősszel indítottak New York állam vádjai alapján, melyek szerint a politikus cége és annak felső vezetői szándékosan hatalmasra növelték a cég vagyonát a pénzügyi kimutatásokban, átverve ezzel a vele üzletelő bankárokat és biztosítókat. A kimutatásokban például a penthouse-át éveken át úgy értékelték, mintha az a tényleges méretének közel háromszorosa lenne.

Trump és a többi vádlott is a kezdetektől fogva tagadta a vádakat. Azzal védekeztek, hogy a kimutatások valójában a vagyontárgyakat az értéküknél alacsonyabbra becsülték. A penthouse értékében tapasztalható eltérést a volt elnök ugyan elismerte, azonban az szerinte egyszerűen a beosztottak hibája volt.

Engoron a főügyész mellé állt, és 355 millió dollár, valamint a naponta növekvő kamatok megfizetésére kötelezte Trumpot. Néhány vádlott-társát, köztük a fiait, ifjabb Donald Trumpot és Eric Trumpot, valamint a cég ügyvezető alelnökeit jóval kisebb összegek megfizetésére kötelezte a bíróság.