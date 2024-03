Futótűzként terjedt az elmúlt hónapokban a különböző fogyást elősegítő csodaszerek, mint az Ozempic és a Wegovy használata, és egyelőre csak anekdotikus adatok szerint a szerek nem csupán a testsúly csökkentésében, de a termékenység terén is kedvező hatással bírnak.

Az Ozempic hatásait, a gyógyszer szedésével kapcsolatos tapasztalatokat megosztó Reddit-oldalon sorjáznak a váratlan gyermekáldásról szóló történetek, sokszor annak ellenére, hogy a korábbi próbálkozások nem jártak sikerrel, a fogyasztószer mellett a páciens fogamzásgátló tablettát is szedett, vagy kora miatt gondolta azt, hogy már nem lesz többé terhes.

A TikTokon szintén számos olyan beszámolót találhatunk, melyben váratlan terhességről számolnak be azok, akik valamilyen szemaglutid-tartalmú gyógyszert szednek.

Ez ugyanis mind az Ozempic, mind a Wegovy hatóanyaga, csak míg az előbbit kettes típusú cukorbetegek számára írják fel az orvosok, az utóbbit a kóros elhízás ellen ajánlják.

Van lehetséges magyarázat, de klinikai vizsgálat még nem készült

A People magazinnak dr. Iman Saleh szülész-nőgyógyász is hasonló tapasztalatokból számolt be, sőt még azt is elmondta, hogy már kisebb mértékű fogyás is az ovuláció visszatértéhez és így a teherbeesés valószínűségének növekedéséhez vezethet.

Az orvos szerint ugyanis a zsírsejtek ösztrogént termelnek, ami negatív hatással lehet a peteérésre és így a termékenységre. A szer hatásmechanizmusa pedig arra is magyarázatot nyújthat, hogy miért esnek teherbe olyanok is, akik fogamzásgátló tablettákat szednek.

Mivel az Ozempic lassítja az emésztés folyamatát, a fogamzásgátlók hatóanyaga sem feltétlenül szívódik fel maradéktalanul, ami azok hatékonyságát is csökkenti.

Noha az ügyben klinikai vizsgálat még nem született, a jelenség a gyártó Novo Nordisk figyelmét is felkeltette, így az egy regisztert is létrehozott az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyével, ahol az orvosok és pácienseik megoszthatják tapasztalataikat az ügyben.

Terhesség alatt jobb inkább felhagyni a fogyasztószer szedésével

Ugyanakkor a Novo Nordisk azt is elárulta, hogy a gyógyszer klinikai vizsgálatai során a terhesség, illetve az arra való törekvés kizáró körülmény volt, mind a kettes típusú diabétesz, mind az elhízás esetében. Éppen ezért csak korlátozottan állnak rendelkezésre a szemaglutid és a terhesség kölcsönhatásáról.

Egy jelenleg is futó kutatás, mely azt vizsgálja, hogy a Wegovy szedése mennyire biztonságos a terhesség alatt, várhatóan 2027-re hoz majd eredményt.

Ugyanakkor a szakértők nem ajánlják a fogyasztószerek használatát a terhesség során, hiszen az állatkísérletek szerint a szemaglutid veszélyes a magzatokra, magzati halál, születési rendellenességek és növekedési problémák is felléphetnek a Healthline írása szerint. A várandósság alatti fogyás szintén nem tesz jót a magzatnak.

A Wegovy honlapján is az olvasható, hogy a gyógyszer magzati károsodást okozhat, ezért amint kiderül a közelgő gyermekáldás, a gyógyszer szedésének elhagyását javasolják.