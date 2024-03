Ezekben a napokban, március 19-én, jövő héten kedden jelenik meg Ferenc pápa legújabb önéletrajzi kötete. Elsőként a Corriere della Sera című olasz napilap hozott nyilvánosságra részleteket a műből.

Ferenc pápa megvallotta: „barátnőm volt, szerelmes lettem egy másik lányba, de Isten győzött.” Fotó: Hans Lucas via AFP

Az egyházfőről szóló könyv a „Az élet – történetem a történelemben” címet viseli, és tulajdonképpen egy interjúkötetről van szó. Ennek szerkesztője Fabio Marchese Ragona vatikáni tudósító, aki a pápa jóbarátja. A mű Jorge Mario Bergoglio 88 életévét kíséri végig nagy történelmi események tükrében.

A kötetet az angolszász HarperCollins Publishers LLC kiadó adja ki, az Amazon oldalán körülbelül 30 dollárért rendelhető meg, ami átszámítva nagyjából tízezer forint. Hivatalosan a könyvet azonban nem forgalmazzák Magyarországon, mert jelen állás szerint csak Olaszországban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Brazíliában, Franciaországban, Németországban, Mexikóban, Lengyelországban, Portugáliában, Spanyolországban és Dél-Amerikában lesz kapható.

Ferenc pápa szerelmes lett

A Corriere della Sera által kiemelt passzusokból számos érdekesség kiderül. Az egyik ilyen, amikor Ferenc pápa a szemináriumi időszakát eleveníti fel. Ennek kapcsán őszintén beszélt barátnőről és szerelemről is. „Én is szerelembe estem. Ez normális, különben nem lennénk emberek. Már korábban is volt barátnőm, egy nagyon kedves lány, aki a filmiparban dolgozott, később megnősült és gyerekei születtek. Ekkoriban viszont az egyik nagybátyám esküvőjén elkárpáztatott egy lány. Olyan gyönyörű és intelligens volt, egy héten keresztül mindig az ő arca járt a fejemben és nehéz volt imádkoznom! Aztán szerencsére elmúlt, és én testtel-lélekkel a hivatásomnak szenteltem magam” – elevenítette fel a történteket.

Aki az abortuszban részt vesz, az gyilkos

Őszintén nyilatkozott az abortuszról is. Úgy fogalmazott, hogy mindig meg kell védeni az emberi életet a fogantatástól a halálig.

Soha nem fáradok bele, hogy elmondjam, az abortusz gyilkosság, bűncselekmény, nincsenek más szavak: egy vétlen emberi élet kioltását jelenti.

Kijelentette, hogy akik cinkossá teszik magukat az abortuszok elvégzésében, azok bérgyilkosok. A pápa egyben elítélte a béranyaság gyakorlatát is, amely veszélyezteti a férfi és a nő méltóságát és a gyermekeket árucikként kezeli.

Magyarország és Brüsszel

A kötetben Magyarországról és Orbán Viktorról is szó esik. Ferenc pápa azt mondta, hogy

a mindent uniformizálni akaró Brüsszelnek tiszteletben kell tartania Magyarország sajátosságait.

Szerinte minden népnek meg kell őriznie saját gazdagságát, kultúráját, filozófiáját a különbségek közötti összhangra törekedve. „Erről beszéltem Budapesten. Remélem, hogy szavaim meghallgatásra találtak egyrészt Orbán Viktornál, aki megérti, hogy mindig nagy szükség van az egységre, másrészt Brüsszel részéről is”.