Fontos mérföldkőhöz érkezett a közös német-francia tankfejlesztés

Jelentős áttörést ért el Németország és Franciaország a közös tankfejlesztés terén, miután sikerült megállapodni a Main Ground Combat System (MGCS) harcjárműprojekt feladatainak megosztásáról – közölte a két ország hadügyminisztere pénteken, miután lezárult berlini találkozójuk.

Fotó: AFP

A 2017-ben elindított projekt járműveit Boris Pistorius német és Sebastian Lecornu franca hadügyminiszter megállapodása értelmében a két ország egyenlő arányban gyártja majd. Az első fejlesztési fázis megkezdéséről április 26-án írják alá a hivatalos megállapodást Párizsban.

Az MGCS projekt célja az, hogy

a jelenleg szolgálatban lévő Leopard 2 és Leclerc harckocsikat új generációs tankok váltsák 2035-től.

A hadiipar költségeinek növekedése miatt azonban szükségessé vált, hogy az új páncélosok fejlesztését közösen végezze Franciaország és Németország.

A projektet azonban a németek irányítják, igaz a finanszírozásból viszont mind a két ország kiveszi a részét egyenlő arányban. A két ország mindemellett közösen fejleszt vadászgépet is. A Future Combat Air System (FCAS) esetében azonban az irányítás a franciák kezében van és a repülők majd az Eurofightereket váltják majd, 2040-től. A német-francia vadászgép azonban versenytársra is számíthat a a japánok, az olaszok és a britek köös fejlesztésű repülőjének köszönhetően, mely 2035-re készülhet el.

Lecornu szerint az FCAS projekt is jól halad, de további részleteket nem árult el a kérdésről. A két tárcavezető közölte azt is, hogy a KNDS német-francia védelmi ipari vállalat üzemet létesít Ukrajnában, ahol a tervek szerint pótalkatrészeket gyártanak majd, és képzést is biztosítanak a helyi munkaerőnek.