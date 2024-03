Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor többnapos látogatást tett az Egyesült Államokban, melynek keretében március 8-án Donald Trump volt amerikai elnökkel és jelenlegi republikánus elnökjelölttel tárgyalt. A megbeszélés után közös vacsorával és koncerttel folytatódott a program. Az esti programról rövid videókat is megosztott Orbán Viktor stábja a közösségi oldalakon, de számos egyéb kép és videó is elárasztotta az internetet, amelyek a találkozóról készültek.

A magyar kormányfő oldalaira is több képet posztoltak a találkozóról, az egyik friss posztban az látható, hogy Orbán Viktor és delegációja egy asztalnál tárgyal Donald Trumppal és csapatával a floridai Mar-a-Lagóban.

Magyar oldalról felismerhető Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet és Orbán Viktor miniszterelnök, ahogy Donald Trumppal és csapatával egyeztet, de az asztal túloldaláról a volt amerikai elnökön kívül nehezen lehet egyértelműen beazonosítani a tárgyaló feleket.

A Team Trump nevű Facebook-oldalon − amelyet 2,3 millióan követnek − azonban több képet is posztoltak, és az egyiken a Trump oldalán helyet foglalókat is tökéletesen lehet látni.

Ebből a posztból kiderült, hogy Trump oldalán ült az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, David B. Cornstein is.

A 86 éves Cornstein 2018-ban érkezett Magyarországra Donald Trump korábbi elnök politikai kinevezettjeként. Az üzletember fontos célként jelölte meg az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését és a demokratikus értékek előmozdítását. Amikor elfoglalta hivatalát Magyarországon, azt mondta:

Magyarországot egész életemben a szívemben őriztem. Szeretett nagymamám, Sarah az Önök országában született.

David B. Cornstein New York-i milliárdos üzletember korábban a kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet. Trump évekkel korábban úgy nyilatkozott Cornsteinről, hogy szerinte az új nagykövet nagyszerű ember, akinek az érkezése lehetőséget biztosít a kétoldalú kapcsolatok további javítására.

Orbán Viktor 2020-ban kitüntette David B. Cornsteint, az Egyesült Államok távozó budapesti nagykövetét.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést Áder János államfő adományozta, és a kormányfő adta át a diplomatának a karmelita kolostorban. A magyar kormányfő akkor azt mondta, hogy Donald Trump megválasztásával és David B. Cornstein érkezésével minden megváltozott, Magyarország nyitottságot, őszinteséget és baráti közeledést érzett az Egyesült Államok részéről.

Ugyanebben az évben Orbán Viktor David B. Cornstein társaságában felavatta George H. W. Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke szobrát a Szabadság téren a közép- és kelet-európai kommunista uralom bukásának harmincadik évfordulója alkalmából.