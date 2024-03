Gallant: a Sifa kórház a terroristák halálcsapdája

Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnap éjszaka tankokkal támadta meg a gázai Sifa kórházat, és heves lövöldözés alakult ki a katonák és a Hamász tagjai között. Joav Galant védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy az IDF a terroristák halálcsapdájává alakította át a kórházat.

Fotó: AFP

A The Times of Israel szerint az IDF több tucat gyanúsítottat is őrizetbe vett, hogy kihallgassák őket, valamint

a katonák minimum húsz Hamász-tagot semlegesítettek a kórházban.

A kórházban az IDF fegyvereket és pénzt talált, amelyet a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád biztosított a kórházban állomásozó tagjainak. A védelmi miniszter szerint a kórház ostroma újabb jelentős előrelépés Izrael számára:

Az a hely, amelyet a Hamász biztonságos búvóhelynek gondolt, egy gyors rajtaütéssel azonnal a sifai terroristák halálcsapdájává vált.

Galant szerint a harcok egészen addig folytatódnak, ameddig fel nem számolják a Hamászt és minden mást, amit képvisel. Az ostorm alatt viszont nem csak fegyvereseket semlegesített az IDF, hanem sikeresen eliminálták a létesítményben bujkáló Faik Mabut is, aki a Hamász belbiztonságának műveleti igazgatóságát vezette.