Az Adria InterCity június 18-tól szeptember 30-ig heti három alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, Splitbe Budapestről – jelentette be vasárnap a MÁV-START.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Adria InterCity fedélzetén 2021-ben a járványhelyzet ellenére is 5500-an utaztak, 2022-ben az utasszám megduplázódott, 2023-ban pedig már több mint 13 ezren jutottak el a vonattal a horvát tengerpartra.

A 2022-ben a The Guardian által Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott járat Budapestről minden kedden, pénteken és vasárnap; Splitből minden hétfőn, szerdán és szombaton indul. A 789 kilométeres távon családok 4 vagy 6 ágyas fülkében, a párok és a kisebb családok 1-3 ágyas hálókocsifülkékben foglalhatnak helyet. A járat minden kocsija légkondicionált.

Az Adria InterCity járataira a jegyeket március 15-től már meg lehet vásárolni a jegypénztárakban és az Elvira felületén. A MÁV-START 2024-ben is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot is, amely Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, erre is rövidesen megkezdik a jegyek értékesítését.