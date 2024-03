Gratulálok, Donald. Micsoda eredmény! – kommentálta roppantul cinikusan Joe Biden Donald Trump azon posztját, miszerint a volt republikánus elnök, aki ma ismét egy bíróságon kezdte a napját, elnyerte saját golfklubjának két trófeáját is.

Biden cinikusan gratulált Trumpnak annak golfsikereiért/Fotó: AFP

A többszáz millió dolláros tartozásának kifizetéséről ma éjfélig dönteni kényszerülő, vagy annak elmaradása esetén akár behajtás elé is néző republikánus politikus ma ugyan már egy manhattani bíróságon kezdte a napját, ahol arról dönt a bíró, elindítsa-e most azonnal, vagy napolja tovább Trump hallgatási pénz kifizetési ügyét, a politikus tegnap még saját közösségi média oldalán, a Truth Socialon azzal büszkélkedett, két trófeát is elnyert saját golfklubjában.

Igazán nagy megtiszteltetés, hogy itt, a Palm Beach-i Trump Nemzetközi Golfkluban átvehetem a csapatbajnokság, illetve a szenior csapatbajnokság elsőségéért járó trófeákat is. A pálya nagy és nehéz volt, a vetélytársak pedig igazán tehetségek

– posztolta saját, hamarosan a tervek szerint tőzsdére is lépő felületén Trump.

A volt republikánus elnök üzleti csalási ügyében az eljáró, a pert megnyerő ügyész, Letitia James korábban úgy fogalmazott: ha Trumpnak nem lesz pénze a fizetésre, akkor megpróbálja lefoglalni a vagyonát, hogy abból legyen biztosítva a megítélt összeg kifizetése. Az állami főügyész ennek folyamatát eddig nem részletezte, és azt sem fejtette ki, hogy a politikus milyen érdekeltségeinek lefoglalására gondolt.

Az amerikai jogrendben a lefoglalása gyakori jogi lehetőség olyan esetekben, amikor valakinek nincs pénze kifizetni a polgári bíróság által kiszabott pénzbüntetést. Donald Trump esetében a lehetséges vagyonelkobzási célpontok között olyan ingatlanok szerepelhetnek, mint a Trump Tower, a repülőgépek, a Wall Street-i irodaház vagy épp a golfpályái.