Jönnek a választások, az EP-elnök elismerte: dönthettek volna jobban, amikor nem feleltek meg a nép elvárásainak

A dezinformáció legjobb ellenszerét az eredmények jelentik – mondta az Európai Tanács számára elmondott beszédében Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke csütörtökön.

Fotó: AFP

EP-választások

A politikus felidézte, hogy már csak 77 nap van hátra az EP-választások kezdetéig, melyen mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy minél több szavazót szólítson az urnákhoz. Véleménye szerint bár Európa képes eredményeket elérni, ezt az üzenetet minden tagállamba el kell juttatni, különös tekintettel arra, hogy más szereplők milyen messze hajlandók elmenni azért, hogy megzavarják a demokratikus folyamatot.

Metsola szerint számos tagállamban igyekeznek dezinformációt és propagandát terjeszteni az európai projekt ellenségei, amire készen kell állni az uniónak. Erre számos eszköz is a rendelkezésre áll a digitális piacokat, szolgáltatásokat szabályozó törvénytől a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozásig. Véleménye szerint nem engedhető meg, hogy a destruktív narratíva, a propaganda és a dezinformáció ellenkezés nélkül terjedjen. Ez a választás ugyanis szerinte ezen rendszerek próbája is lesz.

Ezért az EP-elnök arra kérte a tagállami vezetőket, hogy álljanak ellen a kísértésnek és a kampány során ne vádolják minden rosszért Brüsszelt, hanem ismerjék el az eredményeket is. Mint mondta őszintének kell lenni a sikerek kapcsán, de nem szabad elhallgatni azt sem, ahol dönthettek volna jobban, ahol nem feleltek meg a nép elvárásainak.

Helyet kell biztosítani az iparnak, a mezőgazdaságnak és a fiataloknak, a népnek bíznia kell a folyamatban és rendelkezniük kell az eszközökkel, ami a változáshoz szükséges. Bár az EU nem tökéletes, mégis ez a legjobb garancia a népek számára. Ezért ahol kell ott meg kell javítani, de tovább kell építeni és nem hagyni, hogy a könnyű cinizmus romboljon.

Az orosz-ukrán háborúról szólva Metsola kifejtette, hogy mindenben segítenünk kell Ukrajnát, hogy meg tudja magát védeni. Bár már edig is sokat tettünk, nem remeghet meg a támogatás. Azonban szükség van egy új európai biztonsági keretrendszerre is, ha meg akarjuk védeni biztonságunkat. Erre már csak azért is szükség van szerinte, mert az új világban egyedül senki sem boldogul.

Az EU bővítése

Az EP-elnök szólt az unió bővítéséről is, mely továbbra is prioritás Ukrajna, Moldova, Georgia és Bosznia-Hercegovina számára. Bár ezen országok mind a saját útjukat járják, eredményeiket – különösen Ukrajna esetében – el kell ismerni. Az elmúlt 12 hónapban azonban Moldova és Bosznia-Hercegovina is figyelemre méltó haladást ért el, ezért itt az ideje megnyitni velük a csatlakozási tárgyalásokat.

Azonban Metsola szerint a kibővített EU-nak változnia kell, amire az EP számos javaslatot ki is dolgozott, noha az nem haladt előre az elmúlt 12 évben. A bővítés azonban a közösség versenyképességét és a közös piac működését is javítja és ennek a következő ciklusban is elsőrendű fontosságot kell tulajdonítani. Ugyanis az erős gazdaság hoz jólétet, biztonságot és stabilitást.

Közel-Kelet

Egy erős Európának a változó világban is fontos szerepe van, így a Közel-Keleten is, ahol Metsola tűzszünetet sürgetett, hogy leküzdhető legyen a Gázát sújtó humanitárius válság. Ennek azonban együtt kell járnia azzal, hogy a túszokat szabadon engedik és a Hamász nem tevékenykedhet többé büntetlenül. Ez lehetőséget teremthet ártatlan életek megmentésére és nyithat utat a két állami megoldás felé, ami valódi perspektívát nyit a palesztinok és biztonságot Izrael számára.

A Vörös-tengeren kialakult helyzet kapcsán pedig az EP-elnök üdvözölte az unió Aspides misszióját, mely segít a stratégiai jelentőségű útvonal védelmében, ám szerinte az EU-nak szerepet kéne játszania a különösen érintett Földközi-tenger térségben bajba jutot vállalkozások segítésében is.