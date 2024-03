Lezárták Haiti fővárosának legnagyobb repterét, a Toussaint Louverture Nemzetközi Repülőteret. Port-au-Prince területén több robbantás is történt, valamint a bűnszervezetek több épületet is elfoglaltak. Hétfőn még nem lehetett tudni, hogy a fegyveresek bűnbandák szervezetett támadása sikeres lesz-e, most viszont már kijelenthető, hogy teljes káosz uralkodik a karibi országban.

A helyi bűnszervezetek közel négyezer rabot szabadítottak ki Haiti két legnagyobb börtönéből.

Fotó: AFP

Már Port-au-Prince legnagyobb repülőterét is lezárták: nem szállhatnak fel gépek és utasok sem tartózkodhatnak a terminálokban, ugyanis a bűnszervezetek napok óta ostromolják az épületet. Az AP News újságírói látták, ahogy

egy páncélozott teherautóból katonák tüzet nyitnak bandatagokra, hogy megakadályozzák a reptérre való bejutást és fedezzék az alkalmazottak menekülését.

Ez a támadás nem sokkal azután történt, hogy hétfőn kijárási tilalmat, valamint rendkívüli állapotot hirdettek Haitin a döbbenetes börtönlázadás után. A karibi ország két legnagyobb börtönét ostromolták meg a bűnszervezetek és 3700 rabot szabadítottak ki. A fegyveresek vezérei azt nyilatkozták, hogy ki akarják kényszeríteni Ariel Henry miniszterelnök lemondását, aki jelenleg külföldön tartózkodik. A kormányfőt támadó csoportok Port-au-Prince 80 százaléka felett vették át az uralmat.