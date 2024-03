Megtiszteltetés volt Orbán Viktort és kedves lányát, Flórát vendégül látni tegnap este Mar-a-Lagóban

– írta szombaton saját közösségi oldalára, a Truth Socialra Donald Trump. A volt amerikai elnök a posztjátról a Világgazdaság is beszámolt, mint ahogyan arról is, hogy Orbán Viktor kormányfő többnapos látogatást tett az Egyesült Államokban, melynek keretében Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus elnökjelölttel tárgyalt. Erről a magyar kormányfő első posztjában szombaton számolt be, amelyben lánya, Orbán Flóra is feltűnik a felvétel 18. másodpercében, amikor a miniszterelnök megérkezik a volt elnök Floridában található mar-a-lagói rezidenciájához.

Orbán Viktort a kormányból Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter és Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója is elkísérte, sőt a megbeszélésen jelen volt az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, David B. Cornstein is, de azt nem lehetett tudni, hogy a floridai találkozóra miért kísérte el a miniszterelnököt a lánya.

Mivel Orbán Viktort felesége nem tudta elkísérni, a lánya segítette ki, és elutazott vele a Trump házaspárral lezajlott találkozóra

– írta a Hvg.hu-nak küldött válaszában Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Trump–Orbán-találkozóról szinte az összes nagy külföldi médium beszámolt.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor és kísérete már hazaérkezett, sőt a Miniszterelnöki Sajtóiroda által elküldött képek szerint a kormányfő interjút is adott az amerikai útjáról az M1-nek a Karmelita kolostorban. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az interjú mikor kerül adásba.