Kiderült mitől hibásodtak meg a Vörös-tenger alatt futó internetkábelek

Több tenger alatti internetkábel is megsérült a Vörös-tenger alatt. Vélhetően nem szándékos támadásról van szó, de így is a jemeni húszikhoz köthető a hiba. A DE-CIX internetes adatközpont szerint a probléma nem érinti az adatforgalmat, mivel a tartalék vezetékek továbbra is működnek.

2024.03.05. 17:59 | Szerző: P. A. R.