Bíróság elé állították szerdán ifjabb Portik Tamást, aki az édesapja gyilkossági ügyét tárgyaló Póta Péter bíróra támadt január 30-án a Fővárosi Bíróság épületében. A bírót tanúként hallgatják meg. A gyanúsítottat, akit bilincsben vezettek elő, három fegyveres kommandós őrzi – számolt be a Blikk.

Fotó: Csudai Sándor

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Fenyő János elleni gyilkosság ügyében folytatott per egyik tárgyalási napján

Portik Tamás fia a tárgyalóterem előtt fel akarta tartóztatni Póta Péter bírót, elfogultsággal vádolta meg őt, majd egy pohár kávét öntött az arcába. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt indított eljárást ellene.

A vád szerint Gyárfás Tamás médiavállalkozó előbb Tasnádi Pétert bízta meg riválisa, Fenyő János meggyilkolásával, azonban bár Tasnádi ezért átvett egy nagyobb összeget, de a merényletet nem szervezte meg, és ezt a történetet később a bíróságon sem tudta bizonyítani. Ezután bízta meg a vád szerint Gyárfás Portikot Fenyő meggyilkolásával, amelyet 1998. február 11-én hajtott végre a számos akkori alvilági leszámolás ügyében már jogerősen elmarasztalt szlovák Jozef Rohác.

Gyárfás Tamást bűnsegédként hét év, Portik Tamást felbujtóként életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása miatt indított büntetőperben a Fővárosi Törvényszék.

A határozat nem jogerős, az ellen a vád és a védelem is fellebbezést jelentett be. A határozat ellen az ügyész Gyárfás Tamás szabadságvesztése időtartamának emeléséért és a felbujtókénti elmarasztalásáért jelentett be fellebbezést.