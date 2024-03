Ladányi Erzsébet főorvos, a Magyar Nephrológiai társaság elnöke a vese világnapján tartott tájékoztatóján arról beszélt, hogy 2006 óta minden év márciusának második csütörtöke a vese világnapja, felhívva a figyelmet a gyakran rejtve maradó idült vesebetegségre, amely tünetmentesen növelheti más, elsősorban szív és érrendszeri betegségek kockázatát. A vesék fő funkcióira emlékeztetve elmondta, szerepük van a vérnyomás szabályozásban, a méreganyagok eltávolításában is.

2006 óta március második csütörtöke a vese világnapja.

Fotó: Shutterstock

Ismertette, globálisan 843 millió vesebeteget tartottak nyilván 2017-ben, az ilyen eredetű betegségek 2013-ban a tizenkilencedik halálozási okot tették ki, addig 2040-re az ötödik leggyakoribbá léphetnek elő.

Az idült vesebaj fő okai között a cukorbetegséget – ez 38 százalékos gyakoriságú is lehet – és a magas vérnyomást találjuk. E két népbetegség következtében idehaza másfélmillió vesebeteg is lehet. Legtöbben cukorbetegek is, azonban a diabéteszesek számát is nehéz pontosan meghatározni – ismertette a főorvos, megjegyezve, hogy a vesebetegség is legalább ennyire alulkezeltnek számít. Szívbetegek esetében gondolnunk kell vesebetegségre is – tette hozzá, megjegyezve, szoros együttműködés szükséges a kardiológusokkal. A vese világnapjának célja az öngondoskodásra és a szűrővizsgálatokon való részvételre való ösztönzés húzta alá.

Mikor gondoljunk idült vesebetegségre?

A krónikus vesebetegség (angol nyelvi rövidítése CKD) évekig tünetmentes lehet, vizesedés, véres vizelet, étvágytalanság jelentkezhetnek mint leggyakoribb tünetek, de gyakran kiváltója lehet magas vérnyomásnak is. Nem elsősorban maga a vesebetegség jelent a legnagyobb kockázatot, hanem a szövődményként fellépő szív és érrendszeri betegségek.

A jó hír, hogy szűréssel és a dohányzás elhagyásával megelőzhető

– ismertette Ladányi Erzsébet, hozzátéve, egyszerű vér és vizeletvizsgálattal felismerhető és időben felismerve kezelhető.

Wittmann István, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, egyben nefrológus arról beszélt, hogy a veséket, amelyek a méregtelenítő szerveink közé tartoznak a bőr, a tüdő, a gyomor mellett, speciális érszerkezet jellemzi. Itt választódnak ki a vízoldékony mérgek és a gyógyszerek is.

Ha a vesét megőrizzük, a méregtelenítést őrizzük meg, más esetben a méreganyagok a sejtjeinkig jutnak – hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet a családi előzményekre, különös tekintettel veseelégtelenségre, illetve magasvérnyomás-betegségre, mivel a vesének a vérnyomás-szabályozásban is szerepe van. Szűrővizsgálatokon feltűnhet a fehérje vagy vérvizelés, azonban a professzor kiemelte, nem urológushoz, nefrológushoz kell ilyekor fordulni, ahogyan a habzó vizelet esetében.

Ugyanígy gyanakodni kell kóla vagy sörszínű vizelet esetén is, amely idült húgyúti fertőzésre bűz utalhat.

Wittmann István beszélt arról is, hogy egy általuk készített összetett felmérés szerint Baranya megyében 16,4 százalékban fordult elő idült vesebetegség, ami az első hazai, egyben beszédes adat a professzor szerint.

Beszélt az online információszerzés jelentőségéről, szerepéről is. Az öndiagnózisból téves információk is következhetnek, volt aki azt olvasta, egy liternél kevesebb folyadék védi meg a veséket, holott a kevés folyadékbeviteltől alakult ki vesekárosodása – hívta fel a figyelmet a professzor. Az idült vesebetegséggel összevetve a felismert és a fel nem ismert cukorbetegekkel, valamint a prediabéteszesekkel együtt 2-3 millióan lehetnek érintettek. Ehhez képest töredékannyi ember informálódik az idült vesebetegségről, mint a diabéteszről. Ugyanígy kevesen keresnek rá a kezelési módokra is, holott van rá gyógyszer. Hangsúlyozta, ezért is van kiemelt szerepe a széles körű tájékoztatásra.

Wittmann István hangsúlyozta, a laborleleten feltüntetett (glomerulális filtrációs ráta) GFR értékre (normál esetben 90 feletti, a 60 alatti érték pedig kóros elváltozásra utal) és a fehérjevizelésre kell kiemelten figyelni. Az elsődleges megelőzés fontosságát hangsúlyozva elmondta, a megfelelően kezelt diabétesz képes megakadályozni a vesebetegségek kialakulását. Létezik ugyanis olyan gyógyszer, amely járulékosan képes egyidejűleg kezelni a kettőt.