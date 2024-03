Magyarország sem védi már az izraeli telepeseket

Magyarország is rábólinthat arra, hogy az is szankciókat vezessen be az erőszakos izraeli telepesek ellen, akár már hétfőn is. Hasonló intézkedéseket már az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is bevezetett a szélsőséges telepesekkel szemben.

Fotó: AFP

Az EU szankcióinak eddig Magyarország volt a gátja, ám a Jerusalem Post információi szerint most már hazánk is feladta az ellenkezését, feltehetően cserébe a szankcionált Hamász-tagok listájának bővítéséért cserébe. A döntéshez mind a 27 uniós tagállam belegyezésére szükség van.

A kérdés szóba kerül majd az uniós külügyminiszterek hétfői, havi gyűlésén Brüsszelben is, igaz, diplomáciai források szerint döntés még nem fog születni az ügyben.

A ciszjordániai telepek egyébként sértik a nemzetközi jogot, de ez Izraelt nem zavarja különösebben, amikor azok folyamatos bővítéséről hoz döntéseket. A Ciszjordániába költöző aktivisták pedig gyakran kerülnek konfliktusba a területen élő palesztinokkal.

A találkozón szóba kerülhet a Rafah elleni, közelgő izraeli támadás kérdése is, mely már most is kemény kritikákat váltott ki az EU-s diplomatáktól, akárcsak a Gázai övezetben kibontakozó humanitárius katasztrófa. Ír és spanyol kezdeményezésre elkezdődik egy vita arról is, hogy Izrael gázai műveletei miatt az unió változtassa-e meg kapcsolatait a zsidó állammal.