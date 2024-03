Az irodamegosztás kevésbé bizonyult varázslatos üzletnek, mint azt Adam Neumann és a WeWork története is bizonyítja, ugyanakkor bizonyos szegmensekben az mégis kiváló lehetőségeket rejthet magában.

Az egyik ilyen a nemzetbiztonság, ahol a hagyományos irodamegosztás megoldásai nem elegendők. A három éve alapított Nooks nevű cég például csak a kormányzati átvilágításon átesett személyeket fogadja létesítményeiben, akik egyébként nincsenek kevesen, hiszen valamilyen szintű biztonsági átvilágításon mintegy 4 millió amerikai esett keresztül.

A Nooks és versenytársai

a titkos információk megvitatására létrehozott kormányzati Érzékeny Kompartmenalizált Információs Létesítmények (SCIF) alternatívái kívánnak lenni a távmunka és a fokozódó globális feszültségek idején.

A törvények értelmében ugyanis bizonyos minősített dokumentumokat csak SCIF-ekben lehet megvitatni, azokat csak ilyen helységekben lehet tárolni, noha természetesen vannak ellenpéldák, akár a legmagasabb szinten is. SCIF-eket ideiglenesen is létre lehet hozni, például egy hotelszobában, ha egy amerikai delegáció külföldi látogatáson vesz részt.

Egy ilyen helységhez a hozzáférés pár száz dollártól indul 1-2 óra esetében, míg egy teljes havi bérlet akár több ezer dollárba is kerülhet a Bloomberg írása szerint.

Szemben azonban a meglehetősen sivár kormányzati létesítményekkel, a magánszektor számos kényelmi szolgáltatást is kínál ügyfelei számára, természetesen a biztonsági kritériumok betartása mellett.

A magánszektor által üzemeltetett SCIF-ek létrehozását a washingtoni kormány is támogatja, hiszen az lehetővé teszi, hogy kisebb cégek is kormányzati beszállítókká váljanak. Márpedig ahhoz, hogy egy iroda megfeleljen a 200 oldalt felölelő elvárásoknak, gyakran drága beruházásokra van szükség, ami egy épület felhúzásának árát akár a duplájára is növelheti.

Egy marylandi kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó társaság vezetője szerint igazi növekedési piacról van szó, ezért cége is igyekszik betörni oda. A magánszektor által biztosított „védett házak” gyakran akár 0–24-ben nyitva vannak.

A létesítmények három fokozatban állnak rendelkezésre, szigorúan titkos, titkos és bizalmas szintű iratok megvitatására,

különböző szintű biztonsági követelményekkel. A helyiségek létrehozásához ráadásul valamelyik amerikai hírszerzési ügynökség támogatására is szükség van, a szellőzőnyílásokat rácsok fedik, de hangtompító eszközöket is telepítenek bennük és mozgásérzékelők figyelik az illetéktelenek jelenlétét. A telefonokat a bejáratnál le kell adni, amire az őr vigyáz. A legtöbb ilyen irodában iratmegsemmisítő és különböző titkos és titkosítatlan kommunikációra egyaránt alkalmas kapcsolat is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Nem meglepő, hogy a gyengélkedő amerikai irodapiacon ez az egyik sikertörténet napjainkban, de épült már SCIF magánház pincéjében is, ha magas rangú kormányzati beszállítóról van szó.