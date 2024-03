Az új köztársasági elnök március 5-én lépett hivatalba. A ceremónia a dísz-zászlóalj és a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály katonai tiszteletadásával kezdődött el. Sulyok Tamás a beiktatásakor a Sándor-palota előtt azt mondta, hogy feleségével mindig azok mellett lesznek, akiknek a legnagyobb szükségük van erre.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Hazánk megkérdőjelezhetetlenül a nyugat része. A magyar éppen ezért európai. Nemcsak földrajzi, hanem területi szempontból

– fogalmazott. Sulyok azt is mondta, hogy

mindaddig tudjuk erősíteni a kontinenst, amíg ezt magyarként tehetjük. Feladatunk nehézségét az adja, hogy Európa jövője nem csak rajtunk múlik, hanem az európai nemzetek összességén.

Fotó: Koszticsák Szilárd

„Elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni, az elmúlt több mint 30 év lehetővé tette, hogy elődeim kikövezzék az utat, amin járnom lehet, a jó példákat követni fogom,

de igyekszem hozzátenni magam utcaköveit” – mondta.

„Feladatom és szolgálatom mostantól más, mint amit eddig végeztem, de az alapértékek ugyanazok, mint amikhez eddig is hűen, határozottan tartottam magam. Köztársasági elnökként is az alaptörvény munkám sarokpontja, kerete és mércéje” – fogalmazott Sulyok. Hozzátette, az alaptörvény pontosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. „Ez az egység az, amit nem lehet és nem is enged megbontani és ez a működési forma az, amelynek keretei között értelmezi a szolgálatát és melynek határait következetesen fogja őrizni és nem engedi átlépni” – mondta.

Az országgyűlés 2024. február 26-án megválasztotta Sulyok Tamást Magyarország köztársasági elnökének. A 67 éves jogászprofesszor a demokratikus Magyarország hetedik államfője. Sulyok korábban közleményt adott ki, még államfőjelöltként. „Az Alkotmánybíróság elnökeként ért a megtisztelő jelölés az államfői hivatal betöltésére.

Ahogyan jogászként, úgy köztársasági elnökként is elsősorban a jog alapvető értékeit szem előtt tartva tudom a köz javát szolgálni és a nemzet egységét kifejezni”

– fogalmazott akkor.

A jogprofesszor egészen hétfőig az Alkotmánybíróság elnöki posztját töltötte be – amikor erről a pozíciójáról lemondott. Sulyok 2016 óta vezette az Alkotmánybíróságot. Felesége, Nagy Zsuzsanna éppen a napokban beszélt arról, hogy eredetileg azt tervezték, hogy ezt a két és fél évet, ami a férje alkotmánybírósági elnökségéből még hátra volt, szépen végigviszik, aztán lassúbb élettempóra váltanak, amelyben elsődleges figyelmet és szerepet a gyerekek kaptak volna. „Lecsendesedve gondoztuk volna a gyümölcsfákat, gyakran lettünk volna a Balatonon, sok úszásra, túrázásra készültünk”.