Mi az Iszlám Állam – Horaszán Tartomány, és miért támadott Moszkvában?

Moszkvai terrortámadás: közel ezer embert kellett evakuálni abból a kórházból, ahova az áldozatokat szállították Robbantásveszély miatt kellett evakuálni a moszkvai Pirogov kórházat, ahová a hét végi terrortámadás sérültjeit is szállították. A névtelen levél szerint a kórház több szintjén is robbanószerrel megpakolt hátizsákokat hagytak. Korábban arról számoltak be az orosz hírcsatornák, hogy 700 embert kellett kimenekíteni a Pirogovból, most viszont már 900 felett jár a számuk.