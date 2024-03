Most Oroszország szankcionált amerikai állampolgárokat

Újabb 227 olyan amerikai állampolgár számára tiltotta meg a beutazást Oroszország, akik megítélése szerint részesei az amerikai kormányzat oroszellenes politikájának – közölte csütörtökön az orosz külügyminisztérium.

Fotó: Shutterstock

A listán többek között helyet kapott Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője, John Sullivan volt moszkvai nagykövet, Wendy Sherman volt amerikai külügyminiszter-helyettes, Neil Somers és Aaron Steketee, az FBI különleges ügynöke, Andrew Rohling, az amerikai hadsereg parancsnokhelyettese és más hivatalos személyek.

Szintén az Oroszországból kitiltottak között vannak fegyvergyári vagy katonai magáncégek vezetői, mint Shamala Littlefield, a Lockheed Martin amerikai vállalat elnöke és Alfred Clarke, a Blackwater társalapítója.

Több újságíró, így Joseph Marks, Joseph Menn, Ellen Nakashima, Tim Starks, a The Washington Post publicistája, Jeff Seldin, az Amerika Hangja különtudósítója és Robert Worth, a The New York Times szerzője is helyet kapott a listán.

„Az arra való válaszintézkedésekkel összefüggésben, hogy az amerikai hatóságok folyamatosan bővítik az orosz állampolgárok ellen tömegesen bevezetett szankciókat a Kreml és a különleges hadművelet támogatása miatt, az Oroszországi Föderációba való belépés bezárul 227 amerikai számára, akik részt vesznek a jelenlegi amerikai kormányzat ruszofób irányvonalának kidolgozásában, végrehajtásában és igazolásában, valamint közvetlenül érintettek az oroszellenes akciókban” – olvasható a közleményben.

Az orosz külügyminisztérium szerint

az intézkedés az amerikai végrehajtó hatalom, az üzleti élet, a média és a tudományos körök szereplőit érinti,

akiket rendszeresen ellenséges kirohanások hangoztatása, illetve koholmányok és nyílt rágalmak terjesztése jellemez Oroszország kül- és belpolitikájával kapcsolatban.

A oroszok több amerikai humanitárius szervezetet is nemkívánatosnak minősítettek, mondván azokat az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége befolyásoló ügynökök toborzására használja. A lista kapcsán a minisztérium megjegyezte, hogy az azt a célt is szolgálja, hogy Washingtonban a reflexek szintjén tudatosítsa azt az egyszerű igazságot, hogy semmilyen agresszív lépés nem marad büntetlenül, és ezekre Moszkva határozott válaszlépéseket fog adni.

Az orosz tilalmi listán összesen 2078 amerikai állampolgár szerepel.