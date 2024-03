Március 22-én, péntek este maszkos, terepszínű egyenruhás fegyveresek rontottak be a a moszkvai Crocus City Hall bevásárlóközpontba, és tüzet nyitottak az ott lévőkre, akik közül a legutóbbi jelentések szerint 115-en életüket vesztették, 145-en pedig megsérültek. A halottak között legalább három gyermek is van. Az első híradások még 12 halálos áldozatról számoltak be, az áldozatok száma óráról órára emelkedett. A Moszkva északnyugati elővárosában, Krasznogorszkban lévő Crocus City Hallban a támadás idején a Piknik nevű népszerű orosz rockegyüttes adott koncertet mintegy 6000 néző előtt. A rendezvényközpontban a jelentések szerint két robbanást is lehetett hallani, amelyek következtében tűz ütött ki, az épület teteje pedig nem sokkal a támadást követően leomlott.

A terrortámadás áldozataira emlékeznek a moszkvaiak / Fotó: Olga Malcseva / AFP

Szemtanúk az első jelentésekben három lövöldözőről számoltak be, a biztonsági szolgálatokra hivatkozó hírügynökségi tudósítások szerint a támadók legkevesebb öten voltak.

A terrortámadást követően nyilatkozatháború alakult ki: Moszkva Ukrajnát tette felelőssé a vérengzésért. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kemény hangú Telegram-bejegyzésben üzente meg az elkövetőknek: halálért halált! Ukrajna és az Oroszország Szabadsága Légió nevű Moszkva-ellenes orosz alakulat tagadja, hogy köze volna a lőfegyveres és robbantásos merénylethez. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója szintén terrorcselekménynek minősítette a támadást. Nyilatkozata szerint „Ukrajna soha nem alkalmazott terrorista módszereket. Ukrajnának az a fontos, hogy hatékony hadműveleteket hajtson végre az orosz reguláris hadsereg megsemmisítésére, és hogy ezáltal véget vessen az ukrajnai orosz inváziónak”. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója kijelentette: nincs jele, hogy ennek köze lenne Ukrajnához.

A támadás felértékelte a jelentőségét annak, hogy március 7-én az Egyesült Államok oroszországi nagykövetsége tájékoztatást adott ki, amely szerint „figyeli azokat a jelentéseket, amelyek szerint a szélsőségeseknek küszöbönálló terveik vannak Moszkvában nagy összejövetelek megtámadására, beleértve koncerteket is”, egyben figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy kerüljék a nagy összejöveteleket. Vlagyimir Putyin orosz elnök e hét kedden provokatívnak nevezte a nagykövetség figyelmeztetéseit a lehetséges moszkvai terrortámadásokkal kapcsolatban.

Az Iszlám Állam, az ISIS néhány órával a vérfürdő után magára vállalta a felelősséget a Moszkva környéki terrortámadásért, de a a terrorista szervezet nem szolgáltatott bizonyítékot az állítás alátámasztására.

Rendkívüli: megvan, ki követte el a moszkvai terrortámadást – de nincs rá bizonyíték Pár órával a moszkvai terrortámadás elkövetése után máris vállalták a felelősséget a merényletért.

A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a merénylők elfogására, egy kormánypárti képviselő beszámolója szerint a gyanúsítottak Renault gépkocsiját éjjel a Brjanszk megyei Hacuny falu közelében próbálták meg a rendőrök feltartóztatni, ám az autó nem állt meg a felszólításra, ezért tüzet nyitottak rá. A politikus szerint egy terroristát a helyszínen őrizetbe vettek, a többiek az erdőbe menekültek. A második gyanúsítottat moszkvai idő szerint 3 óra 50 perc körül találták meg és fogták el. Szombaton reggel pedig azt jelentette be az orosz biztonsági szolgálat (FSZB), hogy őrizetbe vett 11 gyanúsítottat, köztük négyet, akikről azt állítja, hogy közvetlenül érintettek a péntek esti támadásban, a legutóbbi hírek szerint az elfogottak azonosítása folyik.

A nyilatkozatháború nem állt le: bő fél nappal a drámai moszkvai terrortámadást követően az orosz elnök beszédet intézett az orosz néphez.

Vlagyimir Putyin szerint ukrán oldalon előkészítették a terroristák határátlépését, az orosz elnök megtorlást ígért.

Putyin egy korábbi szóvivője azt állította, 99 százalékban biztos benne, hogy Ukrajna is érintett a tegnap este elkövetett támadásban. Szergej Markov elmondta, hogy a terroristákat akkor fogták el, amikor megpróbálták átlépni az ukrán határt a Brjanszki területen keresztül, amely Fehéroroszországgal is határos. Szerinte az is alátámasztja állítását, hogy a támadás nem az Iszlám Állam stílusában történt, és Ukrajna korábban is hajtott végre ilyen terrortámadásokat.