Moszkvai terrortámadás: közel ezer embert kellett evakuálni abból a kórházból, ahova az áldozatokat szállították

Közel ezer embert evakuáltak a moszkvai Pirogov kórházból, ahova a terrortámadás áldozatait szállították, miután terrorfenyegetést kapott az intézmény. Az épületet azonnal kiürítették, és megkezdték a kórház átkutatását.

A Pirogov kórházat azonnal evakuálták / Fotó: Shutterstock

Az ismeretlen elkövetők azzal fenyegetőztek a kórháznak küldött levélben, hogy

az épület több emeletén elhelyeztek négy robbanószerekkel teli hátizsákot, és hogy negyven percre állították az időzítőt.

A „Vigyázat, Moszkva” távirati csatorna közzétett egy fotót, amely a kórház körüli állapotokat mutatja a Nyizsnyaja Pervomajszkaja Hotel előtt, ide evakuálták az épületben tartózkodókat – számol be az orosz Moszkvics Mag. Korábban arról számoltak be az orosz hírcsatornák, hogy 700 embert kellett kimenekíteni a Pirogovból, most viszont már 900 felett jár az érintettek száma. A kórház igazgatója szerint az embereket biztonságos helyre kísérték, hogy a különleges alakulat megkezdhesse munkáját az épületben.

Rusya



Pirogov’da bir sağlık kuruluşunda bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. pic.twitter.com/3sV3Pc14tO — THS Haber (@temmuzhaber) March 25, 2024

A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy péntek este lövöldözés és tűz támadt a Moszkva melletti Krasznogorszkban, a főváros északnyugati határán, a Crocus művészeti központban. Az Iszlám Állam, az ISIS pár órával a moszkvai terrortámadás elkövetése után máris vállalta a felelősséget a merényletért. Ám a konkrét bizonyítékokkal még adósak.