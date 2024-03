A kutyák és a macskák is a szokások szerint élik az életüket. Vagyis hatással van rájuk a gazdájuk napi rutinja, így pedig közvetve az óraátállítás is. A házi kedvencek pontosan tudják, hogy mikor van etetés vagy például azt is, hogy mikor szabad kimenniük elintézni kisebb-nagyobb dolgukat.

Háziállataink is érzekelik az óraátállítást

Fotó: dpa Picture-Alliance /AFP

Ha ez az óraátállítás miatt megváltozik, akkor az állatok bioritmusának is alkalmazkodnia kell ehhez, ami eltarthat néhány napig.

Nem árthat odafigyelni arra is, hogy ha például a kutyák egy órával később kapják meg az ételt, akkor türelmetlenek lesznek – írta a Metropol.

Állatainknál ne rögtön egy órával változtassunk meg az etetések és egyéb programok időpontját, hanem próbáljuk fokozatosan, 10 percenként behozni az egy órát. Így körülbelül egy hét alatt tudnak teljesen átállni és könnyebben hozzászokni a nyári időszámításhoz. A házi madarak (papagájok, kanárik) esetében más a helyzet: őket kevésbé viseli meg az óraátállítás, mivel ők a napkeltéhez és a sötétedéshez igazodnak – gazditól függetlenül.

A vadon élő állatokkal más a helyzet: a szarvasok például előszeretettel vándorolnak pirkadatkor vagy alkonyatkor, mert ez megvédi őket a ragadozóktól. Az óraátállítás miatt pedig a reggeli forgalom hirtelen újra félhomályba borul, így a csúcsforgalomban több a vadbaleset is, szóval mindenképpen indokolt óvatosan közlekedni az utakon az óraátállítás utáni reggeleken is.

A teheneknek nem tetszik

Németországban megfigyelték, hogy a teheneket teljesen összezavarja az a tény, hogy gondozóik egy órával később fejik meg őket.

Hosszú ideig csak kevesebb tejet adnak, míg fel nem veszik az új időszámítás ritmusát.