Nem halogathatja tovább büntetőügyének tárgyalását Donald Trump

Egy New York-i bíró hétfői döntése nyomán április 15-én megkezdődik Donald Trump volt amerikai elnök első bűnügyi tárgyalása. Az ügyben a kampányfinanszírozási szabályok megsértése miatt áll bíróság elé a republikánus elnökjelölt, mondván, a Stormy Daniels pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénz megsértette a választási szabályokat.

Fotó: AFP

A volt elnök ugyancsak hétfőn aratott egy győzelmet a bíróságon, amikor tíz nap haladékot kapott a fellebbezéshez szükséges óvadék kifizetésére egy polgári ügyben, és annak összege is jelentősen, 545 millió dollárról 175 millió dollárra csökkent. A második bírói döntés azonban már nem kedvezett az üzletembernek. A Bloomberg szerint

a büntetőügyben több mint valószínű, hogy ítélet születhet még jóval a novemberi elnökválasztás előtt.

Trump ellen további büntetőügyek is folyamatban vannak, a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett kísérletei miatt a szövetségi hatóságok és Georgia állam ügyészsége is nyomoz utána, valamint a minősített iratok tárolása során elkövetett szabálytalanságok miatt is felelnie kell, ám azokban az ügyekben még nem tűzték ki a tárgyalás időpontját, és jó eséllyel azok nem is zárulnak le az elnökválasztás előtt.

Több közvélemény-kutatás szerint is csökkenne Trump támogatottsága, ha még a választás előtt elítélnék a bíróságon.