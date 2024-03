Ősszel Budapesten is fellép Nick Cave és a Bad Seeds

Turnéra indul ősszel a Nick Cave & the Bad Seeds. A világhírű ausztrál dalszerző-énekes és csapata október 13-án a Papp László Budapest Sportarénában is fellép. A szeptemberében kezdődő, összesen 27 állomásos nagy-britanniai és európai koncertsorozat apropója a Nick Cave & the Bad Seeds augusztus végén megjelenő új lemeze, a Wild God.

Nick Cave legutóbb 2018-ban koncertezett hazánkban

Fotó: Helle Arensbak / AFP

A tizennyolcadik stúdióalbum anyagához kapcsolódó The Wild God Tour szeptember 24-én indul a németországi Oberhausenben és november 17-én Párizsban ér véget. A budapesti fellépés lesz a koncertsorozat tizedik állomása. A zenekarban Nick Cave (ének, billentyűs hangszerek, harmonika, gitár), Thomas Wydler (dob, ütőhangszerek), Martyn Casey (basszusgitár, vokál), Jim Sclavunos (ütő- és billentyűs hangszerek, vokál), Warren Ellis (hegedű, gitárok, szintetizátorok, vokál és számos más hangszer), valamint George Vjestica (gitárok, zongora, vokál) szerepel.

„Soha nem gondolok arra, hogy egy lemez hogyan fog élőben megjelenni. Az alkotási folyamat túl bonyolult ahhoz, hogy ilyen szempontokat is figyelembe vegyünk. De most, amikor visszahallgatom a Wild God albumot, úgy érzem, élőben tényleg valami nagyszerűt tudunk összehozni. Olyan érzés, mintha eleve színpadra íródtak volna a dalok” – idézte Nick Cave-et a közlemény.

Nick Cave pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult Ausztráliában, majd a Birthday Partyban folytatódott a nyolcvanas évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után az énekes-dalszerző 1983-1984 fordulóján alakította meg a Nick Cave & the Bad Seedst, 1984-ben jelent meg From Her to Eternity címmel a bemutatkozó stúdióalbum.

Cave és zenekara újraértelmezte a bluest, a gospelt és a countryt, és ezeket sajátos sötét és artisztikus keretbe helyezte. A menet közben számos tagcserén átesett zenekar a nyolcvanas években egy ideig Berlinben működött, és közreműködött Wim Wenders Berlin felett az ég című filmjében, és jobbnál jobb lemezeket készített.

A kilencvenes évek legelején a dalszerző – aki sikeresen szakított korábbi drogfüggőségével – Sao Paolóba költözött, ott készült a The Good Son című album (1990), majd következett az 1997-es The Boatman's Call, amelyet Nick Cave és a brit dalszerző-énekesnő, PJ Harvey rövid románca inspirált.

A hosszú ideje az angliai Brightonban élő Nick Cave a 2000-es és a 2010-es években is sikeres lemezeket készített, közben két anyag erejéig Grinderman néven karcos-garázsrockos mellékzenekart is alakított. Számos filmzenét írt (A préri urai, Távol az emberektől, Gyilkos nyomon), regényeket írt (És meglátá a szamár az Úrnak angyalát; Bunny Munro halála – mindkettő magyarul is megjelent), a közelmúltban pedig egy vele készült interjúkötet is megjelent, amely „Hit, remény és vérontás” címmel szintén olvasható már magyarul.

A 2016-os Skeleton Tree és az azt követő 2019-es Ghosteen című lemez Nick Cave pályafutásának legjobb korongjai közé tartozik, ezeknek tragikus aurát kölcsönöz egyik ikerfia, Arthur 2015-ben bekövetkezett halála.

A Nick Cave & the Bad Seeds az elmúlt három évtizedben többször is koncertezett Magyarországon (kétszer a Sziget Fesztiválon is), legutóbb 2018 júniusában járt nálunk, szintén a Sportarénában, ahol idén október 13-án az ír Murder Capital lesz a vendégfellépő.