Első fokon bűnösnek találta a bíróság Fürst Györgyöt – írta meg a Telex. Ő korábban VI. kerület szocialista alpolgármestere volt és most a fővárosi parkolási pénzekhez kapcsololdó bűncselekményekkel vádolták meg.

A lap most ízt írta, hogy a expolitikust különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésben találták bűnösnek, ezért halmazati büntetésként 6 év 6 hónap börtönt és 25 millió forint pénzbüntetést szabtak ki rá. Ugyanakkor a sikkasztás bűntette vád alól felmentették.

A perben összesen 24 személyt vádoltak meg, Fürst Györgyön kívül még 22 embert találtak bűnösnek. Az valószínűsíthető, hogy jogi képviselőik fellebbezni fognak az ítélet ellen.

Miért kapott börtönt Fürst György?

Fürst György Terézváros vagyongazdálkodásért felelős MSZP-s alpolgármestere volt, majd kinevezték a Centrum Parkoló Kft. ügyvezetőjének, amelynek egyben tulajdonosa is volt. Az egész úgy majdnem 15 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor 2010-ben meggyanúsították. A per ehhez képest csak hat évvel később, 2016-ban vette kezdetét hárommilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények vádjával.

Maga a parkolási tevékenység úgy zajlott, hogy a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az I., II., VI., VII., VIII., XI. és XII. kerület parkolási rendszerének üzemeltetésére a Centrum Parkoló Kft.-vel kötött szerződést. A cég szerezte be a parkolóautomatákat és építette ki a fizetős parkolási rendszert. Az évente több milliárd forintos parkolási bevételnek az önkormányzatok mintegy 30 százalékát kapták meg.

Csakhogy a Centrum alvállalkozókat vont be, majd ők is újabb alvállalkozókat bíztak meg. Nem véletlenül: az ügyészség szerint a kiszervezett tevékenységek gazdaságilag indokolatlanok és kifejezetten hátrányosak voltak, amelynek következtében a vádlottak

2006 és 2011 között hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.

Azonban Fürst Györgynek (és társainak) nem ez volt az egyetlen balhéja. Még 2011-ben indult egy másik büntetőeljárás is egy Andrássy úti műemlék palota értékesítése miatt. Ezt 2014-ben egyesítettek egy másik Andrássy úti ingatlan eladásának ügyével. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolta meg az elidegenítéseket 2004-ben megszavazó terézvárosi szocialista és szabad demokrata képviselőket, valamint a volt aljegyzőt, mert a kiszemelt ingatlanokat a valós értékük feléért-harmadáért értékesítették. Ezért Fürst György 2018-ban felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

Fürst György és a Bestia

Fürst Györgynek többször is a luxusautójával került be a sajtóba. Az Origo erről annak idején azt írta, hogy a királyi családok és multimilliárdosok által is kedvelt Rolls-Royce Phantom több alkalommal is tilosban parkolt: Fürstöt addig csak az V. kerületben hatszor büntették már meg tilosban parkolásért.

Az autó nemcsak azért volt feltűnő jelenség, mert abszolút luxuskategóriába tartozott, hanem azért is, mert egyedi rendszámtáblája is van: Beast 1, magyarul Bestia 1. Fürst György a járművet használtan negyvenmillió forintért vásárolta meg. Újonnan akkoriban százmillió forinthoz közelít ennek a Rolls-Royce modellnek az ára. A Telex ezúttal arról számolt be, hogy a gépkocsit végül 19 millió forintért értékesítették, a bevételt azonban visszatartják a pénzbüntetés biztosítására.

Akit érdekel, hogyan működött a fénykorában a Centrum Parkoló Kft. és Fürst György milyen habitusú ember, annak mindenképpen érdemes megtekintenie az alábbi videót.