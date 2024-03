Az Egyesült Államokban ma van a szuperkedd, amely során nemcsak a nyári demokrata és republikánus küldötteinek egyharmada lesz kiválasztva, hanem egyben az elnökjelölti naptár legnagyobb eseményei is: 134 millió ember szavaz ma, eredménye pedig az USA, és akár az egész világ jövőjét is el tudja dönteni.

Bár Trump és Biden lesznek a nap várható győztesei, a szuperkedd még tartogathat meglepetéseket.

Fotó: AFP

Az idei szuperkedd várhatóan nem tartogat sok meglepetést, Joe Biden és Donald Trump folytatja menetelését a 2020-as választás novemberi visszavágója felé. Ahogy azonban az este folyamán beérkeznek az eredmények, lesz még mire figyelni, hiszen a mai napon múlhat az amerikai politika jövője.

Trump a szuperkedden bebetonozhatja az előnyét

A republikánusok eddig kilenc jelölti versenyt tartottak – egy kivételével – a vasárnapi washingtoni előválasztáson – pedig mindegyiken Donald Trump győzött.

A közvélemény-kutatások szerint a volt elnök a szuper kedden a 15 államban kényelmes előnnyel vezet majd. Ha ez sikerül neki, akkor a konvenciós küldöttek tekintetében szinte behozhatatlan előnyre tesz szert, mivel sok államban a teljes küldöttlistát annak osztják ki, aki a szavazatok többségét elnyeri.

S bár Trump matematikailag nem tudja garantálni, hogy ő lesz a Republikánus Párt jelöltje, egy erős mai szereplésnek el kellene oszlatnia minden kétséget, ami a korai sikerei után is megmaradt.

A várhatóan erős számok mögött azonban érdemes lesz figyelni az exit pollokat, a felmérések ugyanis azt mutatják, hogy egyes előválasztási szavazók továbbra is elégedetlenek a volt elnökkel, és ez novemberben akár egy újabb bukáshoz is vezethet.

Nikki Haley a visszalépésre készülhet

A volt dél-karolinai kormányzó – Trump egyetlen megmaradt republikánus ellenfele, bár sok előválasztási szavazó támogatását élvezte, ez eddig közel sem volt elég. A rossz eredmények sorozata ellenére, Washington DC-t leszámítva, kitartóan versenyben maradt.

Hetekkel ezelőtt ígéretet tett arra, hogy kitart a szuperkeddig, remélve, hogy növelni tudja a küldöttek számát, különösen abban a 11 államban, ahol a szavazófülkék a nem republikánus szavazók számára is nyitottak.

Azonban most olyan pletykák keringenek, hogy a napokban kampánya befejezésére készül.

A szuperkedd akár Nikki Haley jelölti pályafutásának végét is jelentheti.

Fotó: AFP

Egy súlyos keddi vereség ezt kőbe vésné, és lehetséges, hogy már ma este be is dobhatja a törülközőt. Ha pedig ezt megteszi, akkor az is kérdéses, hogy vajon az esti beszédében beáll-e Trump mögé, ahogyan vetélytársai tették.

Megtörhet Biden fegyelmezett menetelése

Míg a republikánus oldalon az előválasztási verseny eddig viszonylag kevés drámával telt, a demokrata oldalon még kevesebb a probléma. Joe Biden jelenlegi elnök eddig kényelmes győzelmeket aratott Dél-Karolinában és Michiganben a jelképes ellenzékkel szemben, és valószínűleg kedden is folytatódik a „szerencséje”.

Az izraeli háborúval kapcsolatos politikája miatt azonban sok elemző arra figyelmeztet, hogy sok választó tüntetőleg ellene fog szavazni a szuperkedd során, főleg azokban az államokban, amelyek nagy muszlim lakossággal rendelkeznek.

A múlt héten például Michiganben több mint 100 ezer választópolgár – az összes szavazó 12 százaléka – egy tiltakozás keretében a „nem elkötelezett” szavazatokat adta le Biden helyett.