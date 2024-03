Miután Budaörsön egy fiatal halálos áramütést szenvedett, amikor felmászott egy mozdony tetejére, a MÁV kedden a honlapján adott ki figyelmeztetést, hogy a vonatok tetejére mászni életveszélyes és tilos.

Fotó / Katona Tibor / Zalai Hírlap

A vasúttársaság külön megszólítja üzenetében a szülőket és a pedagógusokat, hogy ezt az üzenetet juttassák el a rájuk bízott gyerekekre. Mint írják

évente többen is súlyos égési sérüléseket szenvednek, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára.

Sajnos időnként az is előfordul, hogy az áramütés halálos, és az áldozatok általában fiatalkorúak vagy gyerekek.

A MÁV nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy szigorúan tilos a járművek alá menni, alattuk átbújni, illetve a tetejükre felmászni! Nem elég ugyanis, hogy már az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, a villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, akár 2 méteres távolságból is halálos áramütést okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes – tették hozzá.