Március elején harminc napra letartóztatták P. Gábort és és két társát, a vád többek között egy köddé vált cégről, fiktív szerződésekről, kenőpénzekről és korrupcióról szól. P. Gábor egy 2022-es hangfelvételen arról beszél, hogyan intézett ingyen lakást Szaniszló Sándor (Demokratikus Koalíció) XVIII. kerületi polgármesternek. A módszer megegyezik egy 2019-es hanganyagban elhangzott szisztémával: erről akkor Lackner Csaba (Magyar Szocialista Párt), volt önkormányzati képviselő rántotta le a leplet. Lackner szerint ugyanis a polgármester és mások lakásokat „szereznek”, vagy családtagjaik nevére vásárolják azokat – ekkoriban P. Gábor vezette a kerületi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodát, így nagy valószínűséggel fontos szerep juthatott neki ezekben az üzletekben.

Az Anonymus hackercsoport egy tagja még 2022 márciusában juttatott el egy hangfelvételt több szerkesztőségnek is, melyen P. Gábor elmeséli, hogyan kerül magánkézbe a XVIII. kerületi önkormányzat pénze. Fotó: Shutterstock

P. Gábor letartóztatása kellemetlenül érintheti az esetleges érintetteket, ugyanis pozíciójából adódóan számos bűncselekménygyanús tranzakcióról lehet tudomása a III., XVIII. és XIX. kerületben. P. Gábor korábban Gajda Péter (MSZP) kispesti polgármester kabinetfőnöke és bizalmasa volt, majd 2020-ban lett Szaniszló Sándor egyik közeli szövetségese, miután távozott a XIX. kerületi városházáról – írja a Magyar Nemzet.

A III. kerületben a helyi média kiadói feladatait vette át cégével, végül pedig az itteni gyanús tevékenység miatt került a hatóságok látókörébe, ám ennél sokkal nagyobb bizniszek kötődhetnek a nevéhez.

Három önkormányzat, hasonló módszerek

Egy, az Anonymus hackercsoporthoz tartozó Guy Fawkes maszkot viselő hacker még 2022 márciusában küldött el egy hangfelvételt több szerkesztőségnek, amelyen P. Gábor lényegében maga meséli el, hogyan kerül magánkézbe a XVIII. kerületi önkormányzat pénze. A felvételen P. Gábor egy ismeretlen férfinek mondja el a történéseket. Szavai szerint az Üllői út 323. szám alatt épülő 86 lakásos társasházból

egy-egy lakás őt és társát illette, valamint egyet-egyet kapott Szaniszló Sándor és a felvételen meg nem nevezett helyettese.

A férfi továbbá azt is elmondta, hogy az Üllői út 357. szám alatt 46 lakásos társasház épül, ám abból már jóval kevesebb jutott. „Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag” – hallható a felvételen.

A módszer a következő: az önkormányzat elad egy telket egy fejlesztőnek, aki társasházat épít rajta, a fejlesztő pedig annak tudatában kezdheti el az építkezést, hogy a lakások közül néhányat áron alul, vagy ingyen az önkormányzat vezetőinek juttat, cserébe viszont az engedélyek és az átminősítések rövid határidővel rendeződnek. Ez a módszer számos hasonlóságot mutat azokkal a kispesti bűncselekménygyanús esetekkel, amelyekről Lackner Csaba számolt be a 2019-es hangfelvételeken.

Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában azt mondják, ha évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy

– hangzott Lackner mondata a 2019-es hangfelvételen. Szerinte két módszerük is volt a gyors meggazdagodásra:

az egyik, ha „haveri vállalkozók” kapják az önkormányzati munkákat, amelyből egy alapos túlárazás után visszaosztanak;

a másik pedig hasonló lehet a XVIII. kerületihez, azaz, hogy a fejlesztő néhány lakást áron alul, vagy ingyen ad önkormányzati tagoknak.

Lackner és Kiss Jenő, korábbi XXIII. kerületi MSZP-s önkormányzati képviselő arról is beszéltek, hogy Gajda Péter kispesti polgármester mire is fordította pénzét: „ingatlanokat vásárolt, most is szereztem neki ingatlant”. Ebből a beszélgetésből az is kiderül, hogy Gajdának azért lesz a 2019–2024 közötti időszak az utolsó ciklusa, mert „nyugodt életet akar magának”. Ez végül hamisnak bizonyult, ugyanis Gajda Péter indul a 2024-es önkormányzati választáson.

P. Gábor, a botrányos és produktív háttérember

A 2022 márciusában közzétett Anonymus-videóban a maszkos figura szerint a III. kerületi feketeüzletekből visszafolyt pénz átadása látható a bemutatott képsorokon:

Az Anonymus-hacker szerint P. Gábor nem teljesen szabályos módon komoly kedvezményt tudott kiharcolni Karácsony Gergelyéknek is a plakáthelyekre, valamint, hogy társai, Horváth Csaba és Molnár Zsolt maguk javára akartak eltéríteni egy közbeszerzést, ám ezt ő és üzlettársa megakadályozták. Végezetül pedig ott az Óbuda Újság helyzete: egy férfi a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület – Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal.