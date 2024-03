Több mint egymilliárd elhízott ember él a Földön, a WHO kongatja a vészharangot.

Kanyarójárványra figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet – ezt érdemes tudni a betegségről A világban több országban is felütötte ismét a fejét a kanyaróvírus okozta betegség. Több esetet rögzítettek a közelmúltban Romániában, Szerbiában, de előfordult Németországban és kisebb gócpont alakult ki Floridában is. A WHO adataival előállított kimutatások szerint a világ országainak több mint felét fenyegeti magas vagy nagyon magas szinten a járványkitörések kockázata.