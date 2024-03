Egyre valószínűbb, hogy Donald Trump nem tudja kifizetni azt az összeget, amelyet a polgári csalással kapcsolatos ítéletként határoztak meg. Trump ügyvédei már korábban is jelezték, hogy nem tudják előteremteni a volt elnök ellen megítélt 464 millió dollár (mintegy 180 milliárd forint) bírság fedezetét, amelyet a fellebbezés idejére kellene letétbe helyezni. Letitia James New York-i főügyész viszont nem riadt vissza attól, hogy ez esetben lefoglaltatja Trump vagyonát, így a Trump-torony is könnyen kikerülhet a kezéből.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Múlt hónapban az ügyésznő azt mondta, hogy „ha nincs pénze az ítélet kifizetésére, akkor bírósági úton fogjuk keresni az ítéletek végrehajtási mechanizmusait, és megkérjük a bírót, hogy foglalja le a vagyonát”. Eközben Trump hangosan és egyértelműen üzenetet küldött, hogy nem akarja, hogy elvegyék tőle a tornyot, támogatóinak küldött adománygyűjtő üzenetében konkrétan így fogalmazott:

El a mocskos kezeitekkel a Trump-toronytól!

A The Independent azt írja, hogy a torony körül turisták, helyiek és maszkos Trump-utánzók estek egymásnak, hogy támogassák vagy akadályozzák az épület esetleges lefoglalását. Bár van rá esély, hogy elvegyék Trumptól a tornyot, azért mégsem ez tartozik a legveszélyeztetettebb épületek közé, melyek a volt elnök vagyonában vannak. Az MSNBC televíziós csatorna jogi elemzője, Lisa Rubin azt mondta, hogy Trump „ne számítson arra, hogy a torony a lista élére kerül”. mert

az ingatlanon nagy, több mint 50 millió dolláros fennálló kölcsön van.

Rohamosan közelednek a novemberi amerikai választások, Trump pedig minden erejével a győzelemért küzd. A héten azt nyilatkozta, hogy ha megválasztják elnöknek, akkor száz százalék, hogy az Egyesült Államok nem lép ki a NATO-ból, egészen addig, amíg a szervezet európai tagjai tisztességesen játszanak.