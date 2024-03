Új gyermek mentőkocsi áll szolgálatba hamarosan

A Gyermek Mentőorvos Kocsik eszköztárának bővülése, illetve a szükséges cserék miatt egyre nagyobb autóra van szükség, hogy ezeket a gépeket biztonságosan lehessen elhelyezni a hátsó térben. A most beszerzett Volvo XC90-es kialakítása és belső terének nagysága arra is lehetőséget biztosít, hogy minden eszköz jól rögzítve, könnyen elérhetően kapjon helyet az autóban.

Az autó belsejében így többek között kialakítottak egy 3 fiókos kisebb szekrényt, egy gyógyszerhűtő és egy infúziós melegítő fiókkal támogatva, de a kocsiban található lélegeztetőgép és EKG/defibrillátor készülék is. Mivel a fent említett szekrény egyik fiókjában 12V-os töltő kábelek is kerültek, így a gyógyszerpumpák folyamatosan tölthetőek.

Hátul a gépeknek is rendelkezésre állnak fali csatlakozók, többek közt 2 darab 220 V-os kiállás.

A mild hibrid technológiájú autó városi körülmények között a beépített villanymotornak köszönhetően körülbelül 15 százalékos károsanyagot bocsát ki, miközben megerősített futóművének köszönhetően számára a fekvőrendőrök, erdei utak sem jelenthetnek akadályt. A terepfokozatot gombnyomásra át lehet állítani.

Az új Gyermek-Mentőorvosi Kocsi beszerzéséről 2022-ben született döntés, és kedden azt közös üzemeltetésre az OMSZ-nek is átadták. A beteg azonnali ellátásához a legmodernebb, mobil diagnosztikai eszközök is rendelkezésre állnak ebben az autóban, amelyek folyamatos töltése is biztosított. Az átalakított mentőautó kiegészítőkkel 45 millió forintba került – árulta el dr. Gesztes Éva a Magyar Gyermekmentő Alapítvány elnöke, aki elmondta azt is, hogy

a beszerzés árának többségét az 1 százalékok fedezték, de a Mondelez Dörmi kampányából is befolyt 12 millió forint és a Demján Sándor Alapítvány is adott két millió forintot és azt magánszemélyek és más cégek is támogatták.

Az OMSZ főigazgatója, dr. Csató Gábor pedig az OMSZ és az MGYA közötti több mint 18 éves együttműködés példaértékű voltát emelte ki. Elmondása szerint avaly mintegy 1,3 millió metnési feladatot láttak el a mentősök, amiből 200 ezer volt kiemelten kritikus időfeladat és több mint 70 ezer esetben nyújtottak segítséget gyermekeknek.

Bogár Tünde a Mondelez Europe Services GmbH senior brand menedzsere kifejzte büszkeségét, hogy a mentőkocsi beszerzése a 2022-ben indult Dörmi kampány segítségével valósulhatott meg és felidézte, hogy a tavalyi évben 8,5 millió forinttal támogatták egy lélegeztetőgép megvásárlását.

Az Alapítvány az új mentőorvosi kocsihoz több eszközfelajánlást is kapott magánemberektől, cégektől, egyéni kluboktól, akiknek ezúton is köszöni a segítséget. Ilyen volt a Dörmi 2023-as adományából vásárolt Hamilton T1 lélegeztetőgép, illetve a Masterplast felajánlásából beszerzett EPOC vérgáz analizátor.

Az új autó hamarosan Budapesten áll majd szolgálatba.