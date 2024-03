Vádat emeltek Bolsonaro ellen

Vádat emeltek Jair Bolsonaro volt brazil elnökkel szemben az ország hatóságai, mivel azzal gyanúsítják, hogy meghamisította az oltási adatait. A vizsgálatok szerint ugyanis a Bolsonaro oltottságáról szóló adatok hamisak.

Fotó: AFP

Az ügyben nem csak Bolsonaróval szemben emeltek vádat, egyik volt tanácsadója ellen is, akit tavaly májusban tartóztattak le a nyomozás részeként.

A Reuters forrásai szerint a volt elnök elleni vádak arról szólnak, hogy hamis adatokat töltött fel az ország egészségügyi rendszerének adatbázisába, valamint arról, hogy bűnszervezetet hozott létre.

Bolsonaro a hírügynökségnek válaszolva hangsúlyozta, hogy

nem vette fel a koronavírus elleni oltást, és nem is aggódik, hiszen ezt az egész világ tudja.

Véleménye szerint ellene egy szelektív eljárás folyik. A koronavírus-járvány idején Bolsonaro ismételten igyekezett aláásni az oltások és a távolságtartás fontosságát, noha a járvány 700 ezer halálos áldozatot követelt Brazíliában.

A volt elnök ellen több eljárás is folyik, többek között puccskísérlettel is gyanúsítják, és korábban a hatóságok az útlevelét is elkobozták. Ráadásul családja sincs biztonságban, mind a négy fia különböző eljárások célpontja.