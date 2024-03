Nem ülnek nyugodtan a székeikben a Kreml-tisztviselői. Nagy fordulatot aligha hoz a hétvégi elnökválasztás Oroszországban, mivel borítékolható Putyin győzelme, a régi-új elnök hűséges társaival veszi majd körbe magát, hogy kénye-kedve szerint folytathassa az ukrajnai háborút. A kormányközeli források szerint 2020 óta először kezdhet bele érdemi személycserékbe a választások után a Kreml ura. Ugyan a kinevezésekről szóló lista még mesze nem végleges, sok változás várható, miután az elnök újabb hat évre frissíteni kívánja csapatát.

Vajon mekkora változásokról dönt majd Vlagyimir Putyin?

Fotó: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

A politikai, és gazdasági elit azonban idegesen várja a hétvégét. A mostani, az ötödik győzelem ugyanis kulcsfontosságú, miután a tavalyi Wagner-lázadás megrendítette Vlagyimir Putyin tekintélyét.

A Kremlnek a személycserék képességét, rotációt is jeleznie kell, de valóban szükség van a vérfrissítésre

– foglalta össze Mihail Vinogradov , a Szentpétervári Politikai Alapítvány vezetője. Az átszervezés sok pozícióban is elképzelhető, de a személycserék elvonhatják a figyelmet a katonai kérdésekről – tette hozzá.

Mi változhat?

Lemondhat a 72 éves Nyikolaj Sulginov energiaügyi miniszter, helyére Borisz Kovalcsuk, az Inter RAO közszolgáltató holding vezérigazgatója kerülhet – közölték a Bloomberggel Kremlbeli források. Kovalcsuk jó esélyekkel indulhat, ugyanis édesapja lehet Putyin „személyi bankára”.

Az sem kizárt, hogy Kovalcsuk veszi át Alexandr Novak miniszterelnök-helyettes, eddigi OPEC+ főtárgyaló munkáját. Új pozícióba kerülhet Dmitrij Patrusev mezőgazdasági miniszter is. A mezőgazdaság sikerágazattá fejlődött az elmúlt években, ennek elismerésére Patrusev miniszterelnök-helyettesi előléptetést kaphat.

Új pozíciók, régi kotta

Noha új emberek kerülhetnek be a kormányba, semmi jele, hogy Putyin változtatna eddigi, az Egyesült Államokkal, és az Európai Unióval szembeni külpolitikáján – legalábbis erre lehet következtetni az elnök február végi beszédéből, amiben hosszú távú terveket fogalmazott meg.

A Nyugat hanyatló Oroszországot vizionál, de harcosaink bebizonyítják, hogy tévednek, és lefektetik fejlődésünk alapjait.

– hangsúlyozta akkor.

Mihail Misusztyin miniszterelnök felettesével, Putinnal.

Fotó: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Putyin legutóbb 2020-ban változtatott a kormányon, menesztette Dmitrij Medvegyev exelnököt a miniszterelnöki székből, akit Mihail Misusztyin , az adóhatóság korábbi vezetője követett. Akkor azonban az alkotmányt is módosítania kellett, hogy egészen 2036-ig megtarthassa az elnöki hatalmat.

A 60 éves Misusztyin Oroszország alkotmányos rendjében formálisan a második ember Putyin után, és ő lépne a helyére, ha bármi történne a 71 éves elnökkel. A technokrata miniszterelnök kitartóan hűséges volt a háború alatt, és a nemzetközi szankciók hatását tompító intézkedésekre, és védelmi termelés felpörgetésére összpontosított anélkül, hogy bármilyen kritikát is megfogalmazott volna.

Ugyanakkor helyzete bizonytalanabbá vált, egy belső informátor szerint van rá esély, hogy székébe Szergej Kirijenko , az elnöki adminisztráció befolyásos embere és a háború hangos támogatója üljön. Kirijenko - gúnynevén Kinder-tojás - volt 1998-ban Oroszország legfiatalabb miniszterelnöke, akkor öt hónap után lemondott a pénzügyi válság miatt. Ugyanakkor

biztosan nem lesz változás a pénzügyminisztérium élén.

Anton Siluanov pénzügyminiszter ugyanis segített felszínen tartani a szankciók sújtotta orosz gazdaságot, így személye kedves Putyin számára is. Nagy kérdés, hogy milyen pozíciót tölthet be Alexandr Novak és a hónapban a 74 életévét betöltő Szergej Lavrov külügyminiszter vállal-e egy újabb ciklust.

Nagy figyelem kíséri még Szergej Sojgu védelmi miniszter sorsát is. A 68 éves politikus mellett kiállt Vlagyimir Putyin, amikor a repülőgép-balesetben likvidált Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsapat lázadáskor őt tette felelőssé a harctéri kudarcokért.

És a gazdaság?

Bizonyára pozíciójában marad Elvira Nabiullina

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / AFP

Ismét felszínre kerültek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy helyén marad-e Elvira Nabiullina, az Orosz Nemzeti Bank kormányzója. Ugyan ötéves mandátumából még több, mint három év hátra van, Nabiullina, az ukrajnai invázió kezdetekor megpróbált lemondani, ám Putyin ragaszkodott hozzá, hogy maradjon a posztján.

Összességében lemondását a Kremlben valószínűtlennek tartják. „Mindössze pletykálnak a távozásáról” – hangsúlyozta a Carnegie Russia Eurasia Center vezető munkatársa. Tatjána Sztanovaja szerint Putyinnak szüksége lehet valakire, aki osztja elképzeléseit, és segít túlélni a szankciók idejében.

Putyin közben újabb 12 évig tervez a hatalomban maradni, így egy utód kinevelésének egyelőre semmi jele sincs.