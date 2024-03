Szürreális látvány fogadja mindennap két frankfurti iskola diákjait: az iskolák és a buszmegálló között földön heverő, maradék kábítószertől csepegő injekcióstűket és összetört alkoholos üvegeket kell kerülgetniük a kisiskolásoknak, nem beszélve a használt óvszerekről, melyeket a prostituáltak hagytak ott. A helyiek szerint az az egyetlen megoldás, ha állandó biztonsági szolgálatot hoznak létre mindkét intézményhez.

Fotó: Rita Petcu

Frankfurt am Main két iskolája, a Weißfrauenschule és Karmeliterschule hat-tíz éves diákjainak nap mint nap át kell küzdeniük magukat a buszmegálló, a játszótér és az iskolák közötti, minden éjszaka kialakult „csatatéren” – írja a Bild. A hajléktalanok, kábítószerfüggők és prostituáltak által hátrahagyott veszélyes hulladékok – mint a használt injekcióstűk és óvszerek, valamint a széttört alkoholosüvegek – könnyen sérülést okozhatnak az óvatlan kisiskolásoknak.

A szülők és tanárok nem tűrik tovább a helyzetet, felvették a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, és követelik a rendszeres biztonsági szolgáltatás biztosítását.

Annyira súlyos a két iskola körül kialakult állapot, hogy a német Szociáldemokrata Párt helyi képviselői is állandó biztonsági szolgálatot követelnek. A politikusok már benyújtottak egy tervezetet a kialakult „drogőrület” megfékezésének érdekében, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy iskolaidő alatt is bejuthatnak az említett területre a szemetelő hajléktalanok és kábítószerfüggők, ez pedig éjszaka csak fokozódik. A politikusok szerint már nem elég, hogy megerősítették az iskolák kapuit, drasztikusabb megoldásra van szükség a gyermekek védelmének érdekében.

Németországban az elmúlt egy évben rohamosan megnőtt a hajléktalanok száma, egy részük pedig azért kényszerül utcán élni, mert eleve nem is volt németországi lakóhelye. A német települések és önkormányzatok szövetsége nemrég ismét figyelmeztetett, hogy túl sok menedékkérő érkezett az országba, ezért elérték a befogadóképességük határát, és már nem tudják elszállásolni őket. Tavaly több mint háromszázezer menekült érkezett az országba, ami a legmagasabb szám 2016 óta.