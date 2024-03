Ezelőtt csaknem egy emberöltővel, 1999 végén egy szürke esős napon Borisz Jelcin, Oroszország első elnöke a beavatottak szűk körébe taszigált be óvatosan egy vékony, alacsony, nagy szemű fiatalembert, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyint. „Ő lesz az utódom”, mondta a nagy darab, igazi orosz medvekülsejű Jelcin az elképedt hallgatóságnak. Vlagyimir Vlagyimirovics most ötödik elnöki ciklusára készül. Eddigi négy elnökségi periódusára trenírozva sem kellett aggódnia a szükséges szavazattöbbség megszerzése miatt, de az ötödszöri megmérettetése még az ő várakozásait is felülmúlhatta,

a szavazók körülbelül 87 százaléka voksolt rá.

A büszke győztes, Vlagyimir Putyin

Fotó: AFP

Igaz a másik három jelölt - noha fontos, reprezentatív pártháttérből jött – hozzá képest ismeretlen volt, akik közül a legjobban szereplő is jóval az öt százalékos nem hivatalos határ alatt kapott szavazatokat.

Nem ma kezdte

Putyin már 1991, a Szovjetunió összeomlása előtt is töltött be tisztségeket, de 1991-1996 között , a szentpétervári főpolgármesteri hivatal külkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke volt.

(Kiegészítésképpen: Putyin nyelvtudásáról annyi ismert, hogy az NDK-ban, mint KGB-tiszt teljesített szolgálati korszakában megtanult olyannyira németül, hogy Angela Merkel német kancellárral annak anyanyelvén beszélgetett. Mondják, az angollal is elboldogul társalgási szinten.)

1997-ben Borisz Jelcin elnök mellé kerül, mint az elnöki hivatal helyettes vezetője. Egy évre rá már a belbiztonsági szolgálat, az FSzB igazgatója, 1999 elejétől pedig 2000-ig, elnökké választásáig kormányfőként működik. Akárcsak első két, négy-négyéves ciklusát követően 2008-2012 között, amikor Oroszország elnöki székébe ideiglenesen a mostani keményvonalas megmondóember, Dmitríj Medvegyev ül. Putyin visszaveszi az államelnökséget és 2012 óta egyfolytában gyakorolja. Ügyesen manipulálja a hatalmi elitet, beleértve a politikai tisztségekben lévőket és az oligarchákat.

Keveset tudunk róla

A minap Dmitríj Kiszeljovnak, a peresztrojka idején az egyik legismertebb reformpárti újságírónak, jelenleg a Kreml-politika hűséges kiszolgálójának adott interjújából kiderült, hogy unokái is vannak. De hogy mekkorák, hol élnek, nem ismert. Feleségétől elvált, állítólag két lánya van az asszonytól.

Még azt sem tudjuk pontosan, hol lakik.

Hivatalos rezidenciáján (ahol a rendszerváltás utáni – akkoriban vele és nejével, Ljudmilla asszonnyal családilag is szoros kapcsolatot tartó - egyik magyar miniszterelnök felkereste) ritkábban bukkan fel. Van, hogy a Kremlben alszik, akárcsak az utóbbi időben egyre többet és egyre pozitívabb formában emlegetett egyik elődje, Joszif Visszárionovics Sztálin.

Mi a titka népszerűségének? Mert hogy a lakosság széles rétegeiben, kiváltképpen a vidéki, nem túlságosan kiiskolázott tömegekben népszerű, azt kár lenne vitatni. Talán az, hogy vissza akarja adni az oroszoknak mindazt, amit a szocializmus idején, a gorbacsovi peresztrojkában, majd a keszekusza Jelcin-korszakban – sokan úgy vélekednek – elvettek tőlük, a katonai szuperhatalmi szerepet, a világban elfoglalt egyik vezető helyet. Ebben

Putyin emlékeztet Donald Trumpra

akinek a jelmondata (MAGA – Make America Great Again – Amerikát újra naggyá teszem) akár az oroszországi vezető jelmondata is lehetne: Make Russia Great Again (MRGA) – Oroszországot újra naggyá teszem.

Eközben persze a nép sem emlékszik (mondják a Kremlben is) a Szovjetunió utolsó hanyatló korszakára, a nyolcvanas évek elején a Kreml egymás után koporsóban távozó uraira, az áruhiányra, az Afganisztán-háborúra, az ennivalóért, gyümölcsért való végeláthatatlan sorban állásokra, a jelcini korszak hullámvasútjára, a zűrzavaros privatizációra, amely egyeseket milliárdosi palotákba röpített, másokat nyomorba taszított.

Sokan bírálják és elfogadhatatlannak minősítik Putyin szakmailag-történelmileg is erősen kifogásolható, se vége se hossza történelmi eszmefuttatásait.

Vlagyimir Vlagyimirovicsot ez nem zavarja. Több ízben kijelentette: a Nyugattal, kiváltképpen Európával, az EU-val való szakítás végleges, így az onnan jövő történelemszemléleti kritikákra a füle botját sem mozdítja. Célközönsége az orosz köznép, amelynek széles rétegei „vevők” az olyasfajta, a demagógiai elemeket sem nélkülöző fogalmakra, mint a Russzkij Mir, az „Orosz Világ”, helyreállítani Moszkva régi dicsőségét, megőrizni a cárok, Nagy Péter, Nagy Katalin cárnő hódításait, amelyek révén Oroszország a Föld legnagyobb területű államává vált. A célközönség, miként azt a minapi elnökválasztási voks-halmazok jelzik, fogékony Putyin mondandójára. Még akkor is, ha a RIA Novosztyi Kreml szócső által humorosnak tartott választási macska-megfigyelőkről szóló sztorik elöntik a vidéki médiát.

Az átlag oroszországi, aki az elmúlt évtizedekben több-kevesebb szabadsággal utazhatott a világban, megtapasztalhatta, hogy máshol sincs kolbászból a kerítés, és hogy az oroszokat nyugaton sok helyütt lenézéssel, megvetéssel fogadták-fogadják. Ennek az átlag oroszországinak most elégtételt jelenthet, hogy Putyin „megmutatja nekik”… A keményvonalas oroszországi Nyugat-ellenes propagandának emiatt is van keletje. Amellett, hogy a nyugati értékrend, az itt-ott tapasztalható kettős mérce alkalmazása devalválódott sok oroszországi ember szemében-tudatában. A Nyugat kijevi hatásra felfokozott oroszországi kultúra-ellenessége még azokat a városi értelmiségi köröket is felhergelte, amelyek egyébként komoly kritikával illetik a populista putyini irányvonalat.

Csalódhattatok a Nyugatban, de az Orosz Világ, Oroszország Anyácska a keblére ölel benneteket – ilyen üzenetekkel meg lehet nyerni a választók széles rétegeit.

És, miként a legutóbbi, a törvényhozáshoz intézett nagy, több mint kétórás beszéde is jelezte, Putyin tudatában van annak, hogy a néptömegek jelentős része szegénységben él és elégedetlen sorsával. Emiatt is a legutóbbi elnöki üzenet legnagyobb része társadalmi, szociális kérdések taglalásával és a rájuk kínált elnöki megoldásokkal foglalkozik. A beszédben foglaltak szerint felemelik a minimálbért, segítik a nagycsaládosokat, támogatják a fiatal párok első lakáshoz jutását, letörik az inflációt. Mindeközben úgy oldják meg a Moszkva kontra Nyugat szembenállássá fokozódó ukrajnai háború támasztotta nyomasztó anyagi-gazdasági-hadiipari kérdéseket, hogy azok ne jelentsenek érezhető törést az oroszok életében. (Amelyben az ukrajnai veszteségek, fiatal oroszok tízezreinek a harctéri halála amúgy is hatalmas gondokat okoznak.) Hogy ez sikerül-e, az legkésőbb Vlagyimir Putyin szokásos négy éves, immáron ötödik, és immáron hat évre dagadó választott elnöki ciklusa végén, 2030-ban dől el.