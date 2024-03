Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy egy Varga Judittal való beszélgetésről készített felvételt osztott meg Magyar Péter. A felvételen szóba kerül a Schadl–Völner-ügy is, illetve az is, hogy Magyar Péter felvetésére a volt miniszter arról beszélt, hogy a kormányzat bizonyos szereplői – őket Rogánék elnevezés alatt nevesítették – javaslatokat fogalmaztak meg az ügyészségnek, mit húzzanak ki a nyomozati anyagból.

Varga Judit

Fotó: Shutterstock

Varga egy Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy

Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban, és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta.

A Mandinernek Varga Judit egykori kabinetfőnöke, Farkas Vajk úgy fogalmazott, hogy Varga Judit egykori kabinetfőnök „Gyakorlatilag a mindennapjaink része volt, hogy azzal szembesültünk, Magyar Péter hogyan próbálja megalázni, az önbecsülésében tönkretenni a feleségét”. Korábban az egykori kabinetfőnök név nélkül nyilatkozott a lapnak, Magyar és Varga keddi posztjai után azonban nyilvánosan is felvállalta véleményét.

A volt kabinetfőnök, aki most az Alapjogokért Központ nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, hogy Magyarnak a jobboldali közösség és a felesége is addig volt fontos, amíg hasznot húzhatott belőle. „Mindig visszatetsző volt, ahogy ahhoz ragaszkodott, hogy az első sorban ülhessen, hogy minél közelebb lehessen a miniszterelnökhöz, még olyan eseményen is, ahova más nem vitt házastársat” – mondta.

Farkas szerint amit Magyar Péter csinál, az az elmúlt évek folytatása, csak most nem otthon, hanem a nyilvánosság előtt akarja tönkretenni a volt feleségét és erre alapozva politikai karriert építeni. Varga Judit posztja kapcsán Farkas kitért arra is: „Én magam nem láttam fizikai bántalmazást, erről ilyen formában nekem nem is beszélt a miniszter, de Magyar egész személyiségébe, viselkedésébe és abba, ahogy képtelen kontrollálni az indulatait, ahogy a feleségével mások előtt is viselkedett, tökéletesen beleillik, hogy akár ilyesmire is sor kerülhetett. Ismerősöktől is hallottam verbális inzultusokról, beleillik a képbe, amit most megtudtunk róla. Ahogy próbálja azóta is hitelteleníteni Juditot, az is sokat elmond.”