Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az EU vezetőit, hogy nyújtsanak több segítséget a légvédelemhez és a lőszerek beszerzéséhez, valamint segítsék elő Ukrajna előrehaladását az európai integráció felé vezető úton – közölte az rbc.ua portál. Oroszország háborúja nemcsak Ukrajna ellen, hanem mindannyiunk ellen zajlik, az önök országai ellen, egész Európa és az európai életforma ellen – mondta az elnök.

Fotó: Anadolu via AFP

Zelenszkij megjegyezte, hogy „minden légvédelmi eszköz, amelyet Ukrajna, különösen az európai országok nyújtanak, megőrzi az ukrán városok és falvak életét. A meglévő légvédelmi rendszerek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy egész területünket megvédjük az orosz terrortól. És nem több száz rendszerről beszélünk, hanem egy elérhető számról – hogy megvédjük Ukrajna egész területét.

Az elnök megköszönte az ötmilliárd eurós Ukrajna megsegítésére szolgáló alap létrehozását, valamint a csehországi kezdeményezés támogatását a tüzérségi lövedékek beszerzésére.

Ez segít. Köszönöm. Sajnos a katonáink tüzérségi ellátása a fronton megalázó Európára nézve abban az értelemben, hogy Európa többet tud adni. És most nagyon fontos ezt bizonyítani

– mondta.

Az elnök megjegyezte, hogy Ukrajna nem tud beletörődni abba, hogy az orosz terror hátterében az országára nyomás nehezedik a kereskedelmi ügyekben. Hálás vagyok mindazoknak Európában, akik szintén elfogadhatatlannak tartják ezt a nyomást – hangsúlyozta. Az ukrán vezető az orosz mezőgazdasági termékek importját is bírálta.

„Ugyanakkor azt látjuk, hogy sajnos Oroszország bejutása az európai mezőgazdasági piacra továbbra is korlátlan. És amikor az ukrán gabonát utakra vagy vasúti sínekre dobják, továbbra is orosz termékeket szállítanak Európába, csakúgy, mint Putyintól származó árukat. Ez tisztességtelen” – jegyezte meg Zelenszkij.

Zelenszkij kitért az uniós csatlakozási tárgyalásokra is, jelezve, hogy szerinte Ukrajna teljesíti a belső átalakulással kapcsolatos kötelezettségeinek egy részét. Az ukrán elnök a befagyasztott orosz eszközökre is rátenné a kezét. Hangsúlyozta, hogy előrelépésre van szükség Oroszország befagyasztott vagyonának méltányos felhasználásában. Az agresszornak a legmagasabb árat kell fizetnie a háborúért – ez megfelel a törvény betűjének és szellemének is – mondta.