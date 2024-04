Az Egyesült Államok nem indít támadást Irán ellen - összefoglaló

Joe Biden amerikai elnök telefonon figyelmeztette Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnököt, hogy az Egyesült Államok nem vesz részt egy Irán elleni katonai akcióban, ha Izrael úgy dönt, hogy csapást mér iráni célpontokra – árulta el a Fehér Ház egyik tisztségviselője a Reutersnek.

Biden nem tervez háborúzni Iránnal / Fotó: AFP

Az elnök szavait megerősítette John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója is: Kirby a ABC televízió This Week című műsorában közölte, hogy Washington továbbra is segíteni fogja Izrael védelmét, de nem akar háborút a perzsa állammal. Az izraeli válaszlépésekről a haditanács fog döntést hozni, az Egyesült Államok pedig arra törekszenek, hogy a zsidó állam visszafogottságot tanúsítson.

Ez történt eddig

Szombat este Irán megtámadta Izraelt: az első hírek még több tucatról szóltak, később kiderült, hogy valójában több mint 300 drónt és rakétát lőttek ki a mintegy kétezer kilométerre lévő országból. Teherán egy hírszerzési központot és egy Negev-sivatagban lévő légi támaszpontot vett célba.

Az izraeli hadsereg éjszaka bejelentette, hogy fegyveres erői lelőtték Irán drónjainak és rakétáinak több mint 99 százalékát. Az eset közvetlen előzménye, hogy április elsején az izraeli légierő csapást mért az iráni damaszkuszi nagykövetség épületére, ahol megölték az Iráni Forradalmi Gárda több tisztjét.

Az iráni tisztviselők szerint az akciót azokra a szolgálatokra korlátozták, amelyeket Izrael a szíriai nagykövetség megtámadására használt, mivel nem céljuk eszkaláció. Sőt, az iráni külügyminiszter közölte: Teherán tájékoztatta az Egyesült Államokat arról, hogy a zsidó állam elleni támadása korlátozott és önvédelmi célú lesz, továbbá a szomszédos országokat 72 órával korábban tájékoztatta a csapásokról.

Oroszország, Kína, Franciaország, Németország és az arab államok – Egyiptom, Katar és az Egyesült Arab Emírségek – önmérsékletre szólították fel a feleket. Az elemzők szerint a perzsa állam kimért akciót hajtott végre, amivel elkerülte az arcvesztést, de az ország további szankciókkal nézhet szembe.