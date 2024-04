Az EU felmentette a szankciók alól Oroszország egyik legnagyobb üzletemberét

Az Bírósága levette Mihail Fridmant az unió szankciós listájáról. Mellette még Pjotr Aven kérelmének is helyt adott, és a 2022. február 28-tól 2023. március 15-ig tartó időszakra megsemmisítette azokat a jogi aktusokat, amelyek alapján az EU felvette őket a vagyonelkobzással járó korlátozó intézkedések listájára.

Oroszország egyik legnagyobb üzletemberét mentette fel az EU a szankciók alól / Fotó: Shutterstock

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága közleményében emlékeztetett, hogy az Ukrajna elleni orosz támadásra válaszul 2022 februárjában az Európai Unió Tanácsa beutazási tilalommal és az unió területén tárolt elkobzásával járó szankciókat fogadott el, a korlátozó intézkedések listájára többek között felkerült Aven és Fridman orosz banki részvényes is.

Az uniós tanács véleménye szerint a két érintett kapcsolatban áll több szankcionált személlyel, mások mellett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

továbbá az Alfa Group befektetési konzorcium, ezen keresztül az egyik legnagyobb orosz magánbank, az Alfa Bank nagyrészvényeseiként pénzügyi támogatást nyújtottak az orosz döntéshozóknak, és támogattak olyan fellépéseket és politikákat, amelyek aláássák vagy veszélyeztetik Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét. Az orosz-lett állampolgárságú Pjotr Aven, valamint az orosz-izraeli állampolgárságú Mihail Fridman keresetében ezzel szemben azt állítja, hogy az uniós tanács által előterjesztett bizonyítékok nem megbízhatók és nem is hitelesek, és a tanács értékelései tévesek.

Az uniós bíróság úgy ítélte meg, hogy a vonatkozó korlátozó intézkedések egyike sem kellően megalapozott,

ezért Pjotr Aven és Mihail Fridman szankciós listára való felvétele nem volt indokolt. Noha az uniós tanács által felhozott indokok alkalmasak lehetnek arra, hogy bizonyos fokú kapcsolatot állapítsanak meg Aven és Fridman, valamint az orosz elnök vagy környezete között, nem bizonyítják, hogy az érintettek támogattak olyan fellépéseket vagy politikákat, amelyek aláássák vagy veszélyeztetik Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét.

Ahogy a moszkvai elemzők is hangoztatják, a szankciók alkalmazása kétélű fegyver. Nemcsak hogy a kibocsátókat-alkalmazókat is sújtja, de egyes országok, így Oroszország érdekeit bizonyos mértékben szolgálja. Az EU mellett az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Japán és Ausztrália is külön büntetőintézkedéseket léptetett életbe Moszkva ellen.