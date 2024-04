Az izraeli háború 186. napja – Hamász: az izraeliek konok és hajthatatlan módon ragaszkodtak béketervükhöz

A Hamász kedd reggeli közleményében azt állította, hogy a Izrael béketerve egyáltalán nem felelt meg a palesztin frakciók egyetlen követelésének sem. A fegyverszüneti egyezményt – melyet Katar és Egyiptom közvetítésével kaptak meg – a terrorszervezet az elmúlt héten utasította el. A Hamász hozzátette, hogy tanulmányozni fogják az általuk „konoknak” nevezett izraeli béketervet, és eljuttatják megjegyzéseiket a közvetítőknek.

Hamász: az izraeli béketerv konok és hajthatatlan volt / Fotó: AFP

Az elutasított nyilatkozat létrejöttéből az Egyesült Államok is jelentősen kivette a részét, hogy Izraelnek végre sikerüljön megállapodnia a terrorszervezettel, hogy a fegyverszünetért cserébe szabadon engedjék az október 7. óta fogva tartott több mint 100 túszt – írja a The Times of Israel.

Az elutasított béketerveben a fegyverszünetért cserébe 40 túsz elengedését kérte Izrael, és felajánlotta több mint száz palesztin fogoly szabadon bocsátását, akiket halálos támadásokért ítéltek el.

Mivel a béketervben nem volt szó az izraeli hadsereg (IDF) Gázából való kivonásáról, valamint a kétállami megoldásról, ezért a Hamász elutasította. Az izraeli média szerint Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere és izraeli kollégája, Joáv Galant az IDF következő lépéseiről tárgyalt, szóba került a csapatok kivonása is.

Galant részleteket közölt az IDF Gáza egyes részeiből való kivonulással kapcsolatban

– mondta Austin. Galant szerint amerikai kollégája újfent kifejezte, hogy ő és országa elkötelezett az összes túsz feltétel nélküli visszatérése mellett, és reményét fejezte ki, hogy a folyamatban lévő tárgyalások az ellenségeskedések szüneteltetését eredményezik.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint az IDF már kitűzte a rafahi offenzíva dátumát, mely a következő nagy előrenyomulás lehet. Netanjahut ugyanakkor az Egyesült Államok le kívánja beszélni arról, hogy nagy támadást indítson a város ellen, ahol több mint egymillió palesztin menekült zsúfolódott össze.