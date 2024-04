Az orosz-ukrán háború 768. napja - Donyeck irányában összpontosíthatják tavaszi nagy támadásukat az oroszok

Oroszország Donyeck megye nyugati részére összpontosíthatja potenciális késő tavaszi vagy nyári offenzíváját Ukrajna ellen – írja legfrisebb jelentésében az Institute for the Study of War (ISW). Az amerikai háborús elemzőintézet szerint az orosz katonai parancsnokság prioritásként kezelheti az Avdijivka melletti területet, amely Donyeck megye egyik legfontosabb frontvárosa, amelyet februárban foglalt el Oroszország. A jelentés szerint Oroszország hajlandósága egy harckocsizászlóalj támadásra a térségben az egyik jele az ilyen terveknek.

Fotó: Anadolu via AFP

Az ISW egy meg nem nevezett ukrán szolgálati tagra hivatkozva azt is írta, hogy március 30-án az ukrán fegyveres erők úgy tűnik, az ukrán erők március 30-án visszavertek egy orosz zászlóalj méretű gépesített rohamot a Donyeck megyei Avdijivka közelében. Ez volt az első orosz zászlóalj méretű gépesített támadás azóta, hogy az orosz erők 2023. október végén megkezdték az Avdijivka elfoglalására irányuló hadjáratot. Az orosz csapatok 36 harckocsit és 12 gyalogsági harcjárművet használhattak Tonenke falu közelében. A hírt az ukránok nem erősítették meg.

Az ISW közölte, annak ellenére, hogy vannak figyelmeztetések arra vonatkozóan, hogy az orosz erők a front más részein is erőket halmoznak fel, Oroszország mégis csak egy szektorra összpontosíthat a támadás során.