Két nappal a feltámadás ünnepe után. Welcome back, Gulyás Gergely – ezzel a szöveggel tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Fotó bizonyítja: Gulyás Gergely visszatért a kormányba – így néz ki a miniszter az egy hónapos kényszerszünet után / Fotó: Nagy János / Facebook)

Nagy János a poszthoz egy friss fotót is mellékelt, amelyen ő és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter látható Gulyás Gergely társaságában. Miután a fénykép helyszínét is megjelölte, a Karmelita kolostort, így minden bizonnyal a Miniszterelnökséget vezető miniszter részt vesz a szokásos szerdai kormányülésen. (Később Gulyás Gergely több fényképet is megosztott a saját oldalán és közölte, hogy a stratégiai kabinet ülésén volt jelen.)

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Gulyás Gergelyt még február végén műtötték meg. Akkor még nem lehetett tudni, pontosan miért, csak azt közölték, hogy a beavatkozás sikeres volt. Az operációt követő rehabilitáció időszakában a tárcavezető helyettesítését a parlamentben és a kormányülésen Panyi Miklós államtitkár, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese látta el. Ez meglehetősen hosszúra nyúlt, hiszen Gulyás Gergely nyilvános szereplést április elejéig nem tudott vállalni.

Igaz, március közepén a Miniszterelnökség jelezte, hogy bár a miniszter elhagyta a kórházat, a műtétet követő felépülése pedig jól halad, a rehabilitáció még legalább két hetet vesz igénybe, így Gulyás Gergely közszereplést csak húsvét után vállal. Ez tehát így is történt, bár igaz, hogy egy rövid videófelvétel erejéig a miniszter már megjelent március 26-án a nyilvános térben.

Néhány napja Gulyás Gergely interjút adott a Mandinernek, amelyben részletesen beszámolt az elmúlt hónap kényszerpihenőjéről. Kiderült, hogy február végén a gerincklinikán egy gerincműtéten esett át, amely az előző tíz nap rendkívüli fájdalmától eltekintve előzmény nélküli volt és azonnali beavatkozást igényelt. A műtét sikeres volt, de utána újra kellett tanulnia járni.