Az ittas vezetés elleni fokozott húsvéti ellenőrzésen 327 alkalommal jelzett a szonda az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása alapján, ami még akkor is nagy szám, ha az ünnep alkalmával ittas vezetésen csípett sofőrök száma javuló tendenciát mutat.

Idén húsvétkor is sokan vezettek ittasan Magyarországon – buszsofőr is volt közöttük / Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Előző este ivott egy buszsofőr, a szonda alkoholt mutatott ki nála

Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője a Police.hu-nak elmondta, hogy a március 29-től húsvéthétfőig tartó ellenőrzések során

minden sofőrt megszondáztattak, de akkor is intézkedtek, ha más jogsértésre derült fény.

Egy sofőr annyit ivott, hogy a bűncselekményi határértéket is átlépte. A rendőrök a buszsofőröket is megállították, és olyan is volt, hogy egy jövő évben nyugdíjba menő buszsofőrnél jelzett a szonda. A helyközi járatot vezető sofőrtől – aki azzal védekezett, hogy előző este ivott, bár a műszer szerint alkohol volt a szervezetében – a jogosítványt elvették és büntetőeljárást is indítottak ellene.

Olyanokat is találtak, akik annak ellenére ültek a volán mögé, hogy el voltak tiltva a vezetéstől. Mástól elvették ugyan a rendszámot, de helyette egy hollandiait szerelt fel a kocsijára.