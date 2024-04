Izrael és Irán nagyjából azonos katonai erőt képvisel – leszámítva az izraeli atomfegyvereket

Gazdaságátadás: kedvező törvényi változások jöhetnek

Komoly érdeklődés kíséri a gazdaságátadás lehetőségét, hiszen a jogi egyszerűsítések mellett pályázati forrás is kapcsolódik majd ehhez. Mint ismert, már az Országgyűlés előtt van a javaslat, amely egyebek mellett a gazdaságátadási törvényt is módosítja. Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára ennek a törvényjavaslatnak a legfontosabb elemeit mutatja be.